Els sindicats d'educació convoquen quatre dies més de vaga

Els-USTEC, CCOO, Intersindical, Professors de Secundària, UGT, CGT i FEUSOC- han convocat quatre jornades més de vaga per protestar contra les polítiques deli exigir la dimissió del conseller,. Les aturades seran els diesLes organitzacions ho han anunciat després de rebutjar la darrera proposta del Departament. Volen repetir, així, les vagues del mes de març, amb manifestacions massives al carrer. Ahir mateix, els sindicats van anunciar una jornada de mobilitzacions amb unael proper 14 de maig.Els representants dels treballadors ja havien advertit fa unes setmanes que acabarien el curs amb mobilitzacions per protestar pel que consideren una manca de voluntat real de negociació per part del Departament i per exigir un seguit de, com ara la retirada de l'ordre que avança l', elo la. També la reducció d'hores lectives a tots els col·lectius el curs vinent i la defensa de la immersió. Fa uns dies, les negociacions entre sindicats i Departament es van trencar. Segons Educació, perquè els sindicats fa setmanes que bloquegen els acords i no es presenten a les reunions.La nova onada de mobilitzacions comença dissabte 14 de maig. Les organitzacions consideren que Cambray "menysprea" la comunitat educativa i té una actitud "impositiva i autoritària", i que el Departament no vol una "" amb els representants dels treballadors. "Cal que fem front a un Departament autoritari; la nostra paciència s'ha acabat", advertien ahir en un comunicat. Per tot plegat, reprenen el fil de les mobilitzacions que van començar al març -amb cinc jornades de vaga- i convoquen una nova manifestació contra les polítiques del Govern en matèria educativa. Tret de sortida per a les quatre jornades de vaga.

