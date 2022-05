Kim Kardashian mostra com va poder posar-se el vestit de Marilyn Monroe per a la MET Gala

Así entró Kim Kardashian en el vestido de Marylin Monroe. Imágenes no aptas para personas sensibles o conservadores de museos del traje pic.twitter.com/PcNxltOmiD — Martín Bianchi Tasso (@martinbianchi) May 4, 2022

és un dels esdeveniments de moda més importants de tot l'any.més reconeguda de tot el planeta es reuneixen a Nova York en una celebració que sempre té un objectiu: no passar desapercebut. Cada any s'estableix una temàtica concreta que obliga a tots els convidats a vestir-se d'una determinada manera. L'edició d'enguany va ser molt clara:, "l'època daurada" de les dècades de 1920 i 1930 a l'alta societat nord-americana. Molts van decidir fer una interpretació lliure,Literalment es va enfundar en el vestit que l'actriu va dur el 1962 a la celebració de l'aniversari del president dels EUA de llavors,, on va interpretar, en un moment icònic. Kardashian, però, ha tingut moltes dificultats en poder vestir-se amb aquesta peça de roba. Diversos mitjans del cor han publicat les imatges on es veu el procés per tal de poder-li encabir el vestit a Kim Kardashian... que acaba trencat i amb la part de darrere a l'aire.La mateixa Kardashian va explicar a les seves xarxes socials quin era el missatge i el sentit de dur aquesta peça de roba que, 60 anys enrere, havia dut Monroe. "per cantar Happy Birthday al president John F. Kennedy. Es tracta d'un impressionant vestit cenyit adornat amb més de 6.000 cristalls cosits a mà per Jean Louis", ha explicat.

