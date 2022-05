El Madrid deixa Guardiola amb la mel als llavis

Tot i perdre fins a l'últim minut del partit, elals minuts 90 i 92 ha capgirat la situació i ha forçat laha reaparegut i unha arrodonit la victòria blanca davant delDesprés d'un 4-3 enganyós a l'anada, el Madrid no ha inquietat la porteria d'Ederson fins al final del partit, quan ha començat la bateria de gols que els ha donat la victòria. Així, tot i queha avançat els anglesos al 73, l'equip dirigit per l'que es jugarà a París el 28 de maig.El Madrid no es conforma amb el títol deaconseguit la setmana passada amb una golejada contra l'Espanyol. El conjunt entrenat perenfila el camí de la final després de superar, amb èpica i un espectaculartambé les dues eliminatòries anteriors contra elLa d'enguany havia de ser laper al City de Guardiola, a qui se li continua resistint la Lliga de Campions lluny del Barça. La temporada passada va ser l'ocasió en la qual va estar més a prop d'aconseguir-la, però va caure 1-0 en una final anglesa contra el Chelsea.La final, que es disputarà a la capital francesa, enfrontarà el Reial Madrid i el Liverpool.Van haver de suar per aixecar el 2-0 de la primera meitat que igualava l'eliminatòria, però a la segona part van exhibir la seva gran capacitat golejadora i van capgirar el partit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor