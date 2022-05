Vacuna doble contra el virus de l'esclerosi múltiple i la malaltia del petó

Investigadors de la farmacèutica Sanofi han desenvolupat una. Infecta més del 95% de la població mundial i és el causant de la mononucleosi, a més d'estar associat a altres tipus dei a lL'estudi realitzat amb animals ha demostrat que el fàrmac aconsegueix induir una. Els resultats publicats a la revista Science Translational Medicine són el precedent a poder desenvolupar la primera vacuna efectiva per als humans contra aquest virus i les malalties que se'n deriven.L'Epstein-Barr és dels virus més comuns en l'espècie humana iMés enllà de latambé està associat ad'estómac o alguns limfomes. De fet, es calcula que és el causant de 200.000 càncers a l'any en tot el món.A més, recentment s'ha descobert que té unFins ara no hi havia cap tractament ni vacuna per prevenir aquesta malaltia neurodegenerativa que afecta aproximadament 50.000 persones a Espanya. Es tracta d'un virus molt complex i no ha estat fins a aquest estudi de Sanofi que s'ha aconseguit identificar quatre punts des d'on el virus accedeix a les cèl·lules.La vacuna experimental que han elaborat utilitza una"Té un enorme avantatge perquè ensenya al sistema immunitari moltes còpies alhora d'allò que s'ha de combatre. D'aquesta manera, el reconeixement és millor i es millora la resposta, fet que es tradueix en una major quantitat d'anticossos", ha explciat Julià Blanco, cap del grup de Virologia i Immunologia Cel·lular de l'institut IrsiCaixa.Per la seva part, Raúl Pelayo, neuròleg de l'Institut Guttmann, assegura que, ja que fins ara els intents previs no havien tingut molta eficàcia.

