Un president que troba consol al Cercle d'Economia

Faus busca un espai comú amb Aragonès

Colau irrita el Cercle

El Cercle juga a fons la carta Barcelona

Des de fa anys, els presidents de la Generalitat inauguren lesamb la sensació que juguen en. Això s'ha fet més evident des de l'inici del procés i el conflicte polític. Malgrat que l'entitat sempre ha apostat per posicions moderades i per, hi ha hagut un mur invisible entre els dirigents catalans i els sectors econòmics majoritaris. Però una cosa està clara: la intervenció del president-que ha inaugurat aquest dimecres la 37a edició de les jornades del Cercle - ha tingut millor acollida que el de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha irritat una part dels assistents.Pere Aragonès ha fet una intervenció molt contundent referint-se alde manera descarnada. L'escàndol ha causat danys molt greus a les relacions entre el Govern català i l'espanyol, i amenaça la legislatura. Conscient que s'adreçava a un públic obsedit per l'estabilitat i molt influent. el president català ha llançat un advertiment a, a qui ha acusat dei li ha reclamat una "inflexió imprescindible".Aragonès ha fet una aproximació a alguns dels temes sensibles pel Cercle, com, i ha recordat l'acte de l'IESE del 2007 en què l'elit econòmica va reclamar un canvi en la gestió de l'aeroport. El president de la Generalitat ha afirmat que el tema del Prat no és tan sols un problema d'infraestructures sinó també de gestió, per a la qual ha reclamat un paper important per al Govern.Els comentaris que s'escoltaven després del discurs d'Aragonès erenamb el to i els missatges del president., resumia un important dirigent empresarial. Un destacat empresari ha comentat que "Aragonès ha estat dur amb Sánchez, però això respon a la situació política". Una opinió que era compartida per una persona del món financer: "Aragonès ha llançat missatges d'empatia i ha agradat, encara que es pugui discrepar de la seva filosofia política". També ha causat bona impressió l'apel·lació que ha fet a, en especial la frase que "no es respecta un projecte que sempre plora".Aquestes seran les darreres jornades del Cercle que presidirà. El dirigent empresarial ha buscat un espai de trobada amb el president de la Generalitat. Ho ha fet quan, després de reclamar "diàleg, pragmatisme i bones dosis de" a Aragonès, ha emès també un missatge crític amb l'estat, al criticarde Catalunya i el "mal repartiment del poder a Espanya", en línia al discurs "tercerista" del Cercle.La intervenció de l'alcaldessaha estat, en paraules d'un dels assistents. Ada Colau ha començat carregant, com un avís a navegants, contra la possibilitat d'unaa Espanya, una opció que ella sap que compta amb partidaris en els àmbits patronals. Per Colau, això seriai suposaria un immobilisme polític. Pe`ro on Colau ha aconseguit incomodar una part de l'auditori ha estat quan al defensar la seva gestió, ha assegurat que el dilema no era entre "creixement i decreixement" sinó entre "les ciutats del passat i les del futur"., ha assegurat Colau, que ha afirmat que les ciutats del passat són les de "l'especulació i els privilegis", mengtre que les del futur són les que aposten per les renovables i un model amb energies sostenibles. Aquest argument és el que ha emprat per rebutjar l'ampliació d el'aeroport, que segons ella seria optar perColau ha "gosat" dir que fer aquestes distincions eren "naïf" i que abans de criticar s'han de conèixer les dades, recordant alguns èxits, com ser seu del congrés de l'audiovisual o el campionat, o el fet que la ciutat atregui el 70% de les empreses tecnològiques de l'estat. Colau ha assegurat que "molts ens han triat però nosaltres també hem triat. Perquè no es tracta de dir que sí a tot perquè nosaltres tenim un model"., afirmava una assistent a la sortida de l'acte amb Colau. "Quina cara que té", sentenciava gràficament un altre. Els empresaris i directius que solen assistir a les jornades poden entomar moltes coses, però no que precisament des de l'esquerra algú els anomeni "naïf" o els demani que argumentin amb més dades.El primer dia de les jornades ha conclòs precisament amb una taula rodona sobre, que ha reunit, moderats per Mònica Ribé, de la junta del Cercle, aprimer tinent d'alcalde de Barcelona;, president del COE;, president del Port;, organitzador de la Copa Amèrica 2024, i, doctor en Ecosistemes d'Innovació. Ponents que resumeixen bé els grans projectes acaronats pel Cercle.La taula ha estat tot un missatge de les prioritats del Cercle en aquests moments. Mònica Ribé s'ha referit alde Barcelona, aquell esdeveniment convertit en un símbol dels projectes que sedueixen els sectors econòmics, que són ambiciosos, però no en el pla polític. Jaume Collboni ha obert el foc defensant l'ampliació del Prat i assegurant, contestant Colau, que "sí que es tracta de la Barcelona del sí o la Barcelona del no". Collboni ha defensat els Jocs d'Hivern i elogiant l'alcalde que primer en va parlar, Jordi Hereu, present a l'auditori -és membre de la junta del Cercle- i que ha estat aplaudit.Tots els ponents han defensat -animats per una moderadora molt entusiasta- tots els grans esdeveniments i projectes, i un model basat en el creixement. Damià Calvet ha destacat el paper central del port de Barcelona en eli la seva condició de node de comunicacions. Alejandro Blanco, president del Comitè Olímpic Espanyol, ha destacat que els Jocs d'Hivern ési el seu poder "unificador".Blanco ha insistit en què tots els Jocs han generat riquesa per als territoris i que els Pirineus mai han acollit uns Jocs. La regeneració del territori i els "valors" del projecte, com la unió de totes les institucions polítiques, els ha esmentat Blanco com els punts forts del projecte. El president del COE ha elogiat de manera emfàtica el suport donat per Pere Aragonès als Jocs, que ha qualificat d'". Unes paraules que han corroborat l'acollida que avui ha tingut el president de la Generalitat.

