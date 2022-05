Margarita Robles, la ministra preferida... per la dreta

La ministra de Defensa,, es troba al centre de la polèmica del cas del. Malgrat això, només està sent pressionada per l'independentisme i pels seus socis de govern de Podem i, al contrari del que ocorreria en situacions similars a altres països, el gruix de l'oposició no fa cap tipus de moviment per incomodar-la o, fins i tot, l'avala. Lacontra els dirigents catalans i, a més, la demoscòpia evidencia que és la, ja abans i tot de l'esclat de la guerra ai l'escàndol deRobles va dinamitar l'estratègia de Pedro Sánchez de perfil baix un cop va esclatar el cas dels espionatges quan va justificar-los al Congrés i va menysprear The New Yorker i el periodista que va publicar la notícia , i aquest dimecres ha tornat a justificar implícitament la guerra bruta a la comissió de Defensa de la cambra baixa. Unaaccentuada els darrers dies, però ja conreada amb anterioritat entre uniformes militars i banderes estatals, i que havia seduït part d'una base social que estranyament veu amb bons ulls el partit i espai que representa.Així ho acrediten els baròmetres del, que han demanat valoracions dels membres del govern espanyol en tres ocasions des de l'última crisi, aplicada l'estiu passat -amb l'excepció del relleu puntual deper-: l'octubre passat i el gener i març d'aquest any. Segons el conjunt d'aquestes avaluacions, Robles és, amb un 5,5 de mitjana -en una escala d'1 a 10-, per davant de les vicepresidentes(5,4) i(5,3), les altres que aproven. Ara bé, no ho és precisament pel suport dels enquestats d'esquerres, sinó tot el contrari.Tal com evidencia l'anterior gràfic, Robles és l'única membre del govern espanyol a qui, amb un 5,1, clarament per damunt de Calviño (4,5). En canvi, entre els electorats de PSOE i Podem, Díaz és la preferida amb diferència, amb un 7,2, superant nítidament Calviño i Robles (6,4), les quals obtenen també bones puntuacions. Tant els votants de l'oposició estatal com dels partits a la Moncloa situen les ministres de Podema la cua, malgrat que els primers les suspenen amb un 2 i els segons les aproven.En canvi, pel que fa als electorats de l', Robles se situava ja entre les pitjor valorades fins i tot abans que esclatés el Catalangate, amb un 4,1, només per damunti l'exlíder del PSCi en empat tècnic amb altres ministres como l'exalcaldessa de Gavà. La ministra de Defensa és la que, en aquest cas, obté una nota més baixa entre l'independentisme en relació a la mitjana global, mentre que Belarra i Irene Montero són les que milloren més la valoració, per bé que Díaz lidera una classificació copada per aquestes i altres dirigents de Podem.Si s'afina la lupa pel que fa a electorats concrets,, que situen Robles en segon lloc, empatada amb Calviño. La vicepresidenta de Podem és també la que agrada més als votants del seu partit, els quals, en aquest cas, situen la ministra de Defensa com la menys valorada, en empat tècnic amb altres ministres com, Raquel Sánchez o Reyes Maroto.Ara bé, si Robles no aconseguia ser la preferida de les bases dels partits que l'han situat a la Moncloa, sí que ho és per a les de la dreta espanyola. En el cas del PP, els seus votants, amb un 5,2, clarament per damunt de Calviño (4,6), mentre que els de Vox, malgrat suspendre-la amb un 4, també li posen la nota més alta, molt per sobre de la vicepresidenta econòmica. Els electors de Cs aproven tant a Robles com a Calviño, però la primera amb un còmode 5,6 de mitjana i la segona, amb un 5,2 més just.D'aquesta manera, el fet que Robles se situï com la ministra amb major nota al CIS del govern espanyol -i per tant, que Sánchez tingués, si volgués fer-ho- no es deu tant a valoracions bones entre les pròpies bases -que hi són-, sinó en nivells d'acceptació molt rellevants entre les alienes. Si es fa la mateixa anàlisi dels tres baròmetres del CIS però tenint en compte la ideologia, el resultat és encara més clar: la titular de DefensaAixí, Díaz es la ministra més valorada amb diferència pels espanyols que se situen a, 1,3 punts per damunt de Robles, que es queda en una posició intermèdia. La vicepresidenta de Podem segueix al primer lloc entre els enquestats de centre esquerra, però, en aquest cas, la titular de Defensa ja aconsegueix el bronze. I Robles ja, els quals només l'aproven a ella i a Calviño. Entre els de centre dreta ocorre el mateix, mentre que els que estan més a la dreta prefereixen també a la ministra de Defensa, l'única a qui situen sobre el 5, si es té en compte el marge d'error.És igualment interessant fer la mateixa comparació tenint en compte aquells enquestats que aproven i suspenen a cadascun dels líders dels partits estatals, especialment en relació a aquells que veuen amb bons ulls als dirigents de l'oposició. I és que Díaz és la preferida per aquells que aproven a Pedro Sánchez, amb Robles i Calviño en segon lloc, a certa distància. En canvi, però, la ministra de Defensa és la favorita per aquells que aproven als líders del PP,-en funció de la data de l'enquesta-, de Vox,, i de Cs,Els enquestats que aproven als líders populars són generosos a l'hora de puntuar ministres, en la mesura que atorguen un còmode 6 a Robles i també aproven a Calviño (5,5) i a Díaz (5,2) i situen sobre el 5 a Albares i Darias. Un fet similar ocorre amb aquells que aproven a Arrimadas, també amb Robles per davant amb un 6,2, però allò més curiós s'observa entre aquells que aproven a Abascal, que només puntuen amb més d'un 5 a Robles (5,2). Curiós pel fet que una ministra del govern de PSOE i Podem a qui tant ataca Vox puguiEn tots els casos, la ministra de Defensa obté millors valoracions entre el mateix electorat del PSOE, entre els enquestats d'esquerres i entre els que aproven als líders que estan a la Moncloa, però les dades posen de manifest que, a diferència de pràcticament la totalitat dels seus companys del consell de ministres, ha aconseguiti les bases alienes. És probable, a més, que la gestió que està fent de la guerra a Ucraïna, amb un militarisme gens dissimulat, i sobretot del Catalangate, tancant files amb eli les, pugui reforçar aquest vincle.

