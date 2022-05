Els sindicats d'educació reactiven les mobilitzacions: manifestació el 14 de maig

Noves mobilitzacions a l'horitzó. Els sindicats d'educacióhan convocat una manifestació el propera les 12 del migdia a la Plaça Universitat per denunciar les polítiques del, exigir la dimissió del conseller,i reclamar una educació pública i de qualitat i que es destini un 6% del PIB a l'àmbit educatiu.La manifestació serà el plat fort d'una, que comptarà amb dinar, xerrades, debats i concerts. Tot plegat, pocs dies després de trencar-se les negociacions entre representants dels treballadors i el Departament, que denuncia que els sindicats fa setmanes que no es presenten a la taula de negociació.Entre les demandes hi ha la retirada de l'ordre d'avançament deli el nou currículum, el restabliment de l'horari lectiu d'abans de les retallades i que es redueixin dues hores lectives al personal major de 55 anys, l'eliminació progressiva dels centres privats que no donin resposta a les necessitats d'escolarització, que es doti el sistema dels recursos necessaris per fer-lo "inclusiu", l'estabilització real del personal interí i el compromís del Departament en la defensa de la. També que es dugui a terme unaentre Educació i els sindicats.Les organitzacions consideren quei té una actitud "impositiva i autoritària", i que el Departament no vol una "negociació real" amb els representants dels treballadors. "Cal que fem front a un Departament autoritari; la nostra paciència s'ha acabat", adverteixen en un comunicat. Per tot plegat, reprenen el fil de les mobilitzacions que van començar al març -amb cinc jornades de vaga- i convoquen una nova manifestació contra les polítiques del Govern en matèria educativa.

