El col·lectiu Batec convoca una «vaga de pagaments» a Renfe

El col·lectiu, presentat aquest dimecres en societat en un acte a l'Arc de Triomf de Barcelona, ha convocat una "a partir de l'11 de maig. Sota el lema "Si Madrid no paga, no paguem!", aquesta plataforma està formada per persones vinculades a diversos espais polítics, entitats diverses, caus i esplais, i denuncia que l'estat espanyol és a la cua d'Europa en despesa pública en infraestructures de transport. "Que la Renfe a Catalunya sigui un desastre no és una casualitat", han dit els portaveu.L'acció d'avui ha consistit end'Arc de Triomf per entrar-hi sense pagar. Ho han compartit a través de les xarxes socials:Batec vol visibilitzar el malestar de bona part de la societat que utilitza Renfe diàriament. Les dades són clares: des de 2008 l'Estat ha executatd'Adif i Renfe a Catalunya, tant amb governs delcom del. "Reiteradament han incomplert els acords amb Catalunya", han dit a través de Twitter. Tot plegat, mentre la inversió a Madrid es dispara. "S'hi ha invertit el triple de diners destinats a millorar les infraestructures de Renfe", apunten des de Batec.Per això, volen que els usuaris de Renfe duguin a terme una "vaga de pagaments" a partir de la setmana que ve, per tal de pressionar perquèa Catalunya. Aquesta acció de desobediència civil arriba després d'un increment dels incidents a Renfe pels retards continuats ai un creixent malestar entre els usuaris, que s'ha fet palès especialment a les xarxes. L'acció, que per ara és indefinida, recorda al "No vull pagar", una campanya contra els peatges d'ara fa deu anys.que s'hagin colat avui a l'estació d'Arc de Triomf i ha recordat queque es paga entre tota la ciutadania i, per tant, si algú es cola està cometent un frau". Des del servei ferroviari han avisat que "es posen a disposició de les autoritats" de cara a l'acció de l'11 de maig prevista pel col·lectiu.i reclamar millores en el servei, per això disposen de multitud de canals per fer-ho", han lamentat. Les inversions promeses en el Pla de Rodalies de l'Estat arriben a poc a poc . Malgrat que el compromís és destinar-hi, Adif i Renfe havien gastat a finals de l'any passat escassament 491,6 d'aquests milions,. Així ho admet el govern espanyol en resposta escrita al diputat del PDECat, que va registrar una bateria de preguntes en relació a l'execució en la xarxa ferroviària.Segons les dades lliurades per l'executiu central, la inversió realitzada per Adif fins al setembre de l'any passat va pujar a, mentre que la de Renfe, fins a l'octubre, va arribar alss. El Pla de Rodalies va ser presentat el desembre del 2020, malgrat que ja incorporava despeses executades durant aquell any, i la "pluja de milions" compromesa no estava detallada per anualitats.Adif i Renfe tenien pressupostades el 2021 inversions per valor de, però ara calculen que acabaran gastant-ne 463 milions a Madrid i 277,8 milions a Catalunya . Les tornes s'hauran girat si no canvia molt el rumb aquests darrers mesos. L'únic territori on també s'haurà gastat més del pressupostat seria Navarra (153,8%), tot i que amb una quantitat total molt modesta, de 6 milions d'euros, mentre que els nivells de compliment són també elevats a Castella i Lleó (96,3%) i Castella-la Manxa (77%). Per sota de Catalunya, en canvi, només es trobaria Extremadura (11,6%) i La Rioja (24,5%).

