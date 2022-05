Europa presenta la seva major ofensiva al Kremlin: tallar el gas rus

Altres notícies que et poden interessar

La presidenta de la Comissió Europea,, ha anunciat aquest matí de dimecres ela Rússia per la guerra a Ucraïna:i els seus derivats en sis mesos,, el Sberbank, del sistema internacional de transferències SWIFT i posaràafins del Kremlin.En primer lloc, Von der Leyen ha anunciat que "faran unaamb oficials militars d'alt càrrec i altresi que són responsables de setges inhumans de la ciutat de Mariúpol. Això envia un altre senyal important a tots els els perpetradors de la guerra del Kremlin: sabem qui són i hauran de retre comptes".En segon lloc, “, amb diferència el banc més gran de Rússia", que representa el 37% del sector, "i a altres dos bancs importants". Amb això, l'objectiu de la Unió Europea és fer mal als bancs rellevants en el sistema financer rus, que ajuden al president, Vladímir Putin, a fer la guerra. "Això consolidarà el”, ha assegurat la cap de l'executiu comunitari.En tercer lloc, "de les nostres ones. Ja, en qualsevol format, ja sigui per cable, via satèl·lit, Internet o aplicacions per a telèfons mòbils. Hem identificat aquests canals de televisió com a plataformes, que amplifiquen les mentides i la propaganda de Putin. No hem de deixar-los difondre aquestes mentides. A més, el Kremlin compta amb consultors i assessors a Europa. I això ara s'acabarà. Estem prohibint que aquests serveis es proporcionin a empreses russes”, ha detallat.A mitjans de març, els líders comunitaris es van reunir ai ja van acordar anar reduint, progressivament, la seva dependència de l'energia russa. Van començar pel carbó, al cinquè paquet de sancions, i ara fan més grossa la seva ofensiva amb el cru i els seus derivats. Von der Leyen ha assenyalat que ", però hem de treballar-hi". Lade petroli rus a Europa serà: "per mar, per oleoducte, en cru i en refinat".Ho faran de manera "ordenada, asseguranti minimitzant l'impacte en els mercats globals". De moment, en donar-se a conèixer la intenció europea, aquest dimecresun 2,5% fins als 102,20 euros i un 2,6% el barril WTI, que arriba als 99,86 euros.La decisió comunitària arriba després queper tirar-la endavant. El país, que ara lidera el canceller, podria haver estat un dels països més afectats pel tall en el subministrament del petroli rus, però les darreres setmanes ha aconseguit trobar alternatives i reduir la seva dependència energètica del Kremlin. Només quedena la proposta:. La presidenta de la Comissió Europea no ha detallat encara com solucionaran el seu veto.A hores d'ara,valorant la proposta abans de la seva aprovació definitiva, que es preveu que arribi a finals de setmana.​​​​​

