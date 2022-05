Paluzie deixa en evidència l'ambaixadora espanyola a Àustria, que negava la repressió

Ahir, vaig tenir un intercanvi d'opinions amb l'ambaixadora d'Espanya a Àustria sobre la repressió política de l'independentisme, inclòs el #CatalanGate, al #MinorityForumEurope de @un https://t.co/lAk77JCJ5a — Elisenda Paluzie (@epaluzie) May 3, 2022

La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana,, va deixar en evidència l'ambaixadora d'Espanya a Àustria,, en un "intercanvi d'opinions" en un acte organitzat per Nacions Unides. Paluzie, que va formar part del Fòrum Regional Europa - Àsia Central 2022, va intervenir ahir dimarts per parlar sobre els drets de les minories en ambdós territoris. La presidenta de l'ANC va denunciar la repressió espanyola contra l'independentisme català, a més de denunciar el cas d'espionatge del Catalangate, sofert per activistes, advocats i polítics.Davant els seus arguments, l'ambaixadora espanyola va demanar el torn de paraula i va assegurar que cap de les afirmacions de Paluzie "era certa". Fraile va fer referència al judici de l'1 d'octubre i va assegurar que "van ser jutjats a Espanya en aplicació de la llei i no pas pel fet de ser membres d'una minoria".per tal de frenar el referèndum, a més de considerar que la Unió Europea "no havia frenat la seva deriva autoritària".Després de la resposta de Fraile,"No hi ha cap procediment judicial obert en contra meu ni dels meus companys de l’entitat, i, així i tot, Citizen Lab i Amnistia Internacional han certificat que les autoritats espanyoles ens han espiat amb el programari Pegasus, que suposadament tan sols es fa servir contra terroristes", ha sentenciat.

