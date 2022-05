Manuel Valls torna a la política francesa, ara amb Macron

es va presentar al Camp de Mart la nit electoral en què Emmanuel Macron va revalidar la presidència de França dies enrere. La seva presència va fer intuir elde Valls a la, després d'abandonar l'Ajuntament de Barcelona.Alguns mitjans de comunicació francesos han avançat aquest dimarts queL'exprimer ministre francès serà el candidat de La República en Marxa a la cinquena circumscripció. Tot i que el partit no ha fet cap anunci oficial, mitjans com Le Parisien o Le Figaro ho donen per fet citant fonts de La República en Marxa.Vallsde l'Assemblea Nacional, tot i que, ja que Macron li ha assignat una de les circumscripcions fàcils. Si es confirma la notícia, aquest serà el retorn oficial de Manuel Valls a la política francesa. De fet, els mitjans francesos assenyalendel català perd'un, tot i que

