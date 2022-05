El PSOE tomba la comissió d'investigació pel «Catalangate» al costat del PP i Vox

La junta de portaveus ha tombat aquest dimarts lasobre l'espionatge ambi Candiru que van registrar al Congrés Unides Podem, ERC, Junts, PDECat, CUP, PNB, EH Bildu, Més País, Compromís i el BNG. Els'ha alineat amb el PP, Vox i Cs i ha votat en contra de crear-la. El ministre de Presidència,, ja havia avançat que els socialistes no donaven suport a la petició i ha circumscrit el retiment de comptes a la comissió de secrets oficials, que es va constituir la setmana passada i que es reunirà a porta tancada.En canvi, l'òrgan parlamentari ha donat llum verda a la compareixença del president del govern espanyol,, al ple del Congrés per abordar la qüestió. Segons ha argumentat al matí Bolaños a la Cadena SER, la comissió d'investigació no aportaria cap informació rellevant ni tindria cap utilitat per la llei de secrets oficials que impedeix tractar les qüestions relacionades amb elpúblicament.La petició conjunta d'aquestes deu formacions polítiques sostenia que "la responsabilitat de l'espionatge apunta directament al govern espanyol" i argumentava que hi ha indicis d'un "espionatge sistemàtic i generalitzat d'orientació política"."Es considera oportuna la creació d'una comissió d'investigació sobre els presumptes mals usos d'estaments i recursos públics per a la persecució política i, concretament, la intromissió en lade líders polítics, institucions i persones individuals", defensa l'escrit. En la votació, s'ha evidenciat la diferència entre els membres de la coalició, ja que Unides Podem ha votat a favor de la petició registrada amb els grups independentistes i sobiranistes al marge del PSOE.

