Tercer intent per portar l'acord per protegir la immersió a l'escola catalana a votació del ple del Parlament i tercer fracàs. Els quatre grups que van signar una entesa per blindar el model lingüístic assetjat per la sentència que imposa un 25% de castellà no se'n surten a l'hora de materialitzar-lo.

