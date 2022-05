Puigdemont deixarà la presidència de Junts al congrés del mes de juny

no repetirà com a president de Junts. L'expresident de la Generalitat ho ha explicat en un comunicat enviat a la militància. "És necessari que el partit tingui una nova presidència, que participi de les reunions executives, que participi a fons de les decisions polítiques que calgui adoptar", diu Puigdemont. Per això, no presentarà candidatura a la reelecció en el proper congrés del partit, que es farà el 4 de juny a, a la Catalunya Nord, i servirà per renovar els principals càrrecs del partit.Puigdemont ha fet un agraïment a la feina de que deixarà el càrrec de secretari general del partit i passarà a dirigir-ne la fundació, i demana a les persones "amb una demostrada capacitat de lideratge" de Junts perquè facin un pas endavant i assumeixin la responsabilitat. "", apunta l'expresident. El líder de Junts també referma el seu compromís amb el partit i defensa la "democratització" de les formacions polítiques."Aquesta actitud ens allunya de laen què solen caure determinades organitzacions molt rígides i de governança molt vertical", assenyala Puigdemont. Alhora, admet també que el fet que Junts no sigui "un partit clàssic" i tingui "poca experiència" fa "molt més exigent" la gestió del dia a dia. "Sovint això és usat pels nostres adversaris com un senyal de feblesa, però ben al contrari", assenyala l'expresident.El fet que Puigdemont deixi la presidència implica que hi ha dues vacants fonamentals per omplir en el congrés : el lideratge institucional del partit i la secretaria general. Aquest escenari podria abonar un pacte entre els sectors que impliqués l’arribada a la presidència dei que la secretaria general recaigués entot i que cap dels dos ha fet públiques les seves intencions. La direcció confia que no hi haurà diferències insalvables que portin a una pugna entre les famílies que integren Junts, fins ara relligades per Puigdemont.L’expresident de la Generalitat madurava des de feia mesos la decisió i, amb la seva investidura com a màxim responsable del, hi anava implícita la renúncia a presidir Junts, en la mesura que els registrats en l’organisme "no haurien entès" -així ho destaca un dels consultats- que revalidés el càrrec al partit. La decisió es produeix quan està pendent, també, de què diu la justícia europea sobre les euroordres, punt clau per abordar un hipotètic retorn a Catalunya.

