El PP català espera amb nervis les decisions de Feijóo

Bou, pendent de repetir com a alcaldable

Alejandro Fernández, alleugerit ma non troppo

El PP "clàssic", reforçat

El mal delno vol soroll. Aquest és el sentiment general entre els dirigents de la formació a Catalunya davant l'etapa encetada percom a nou líder. Tots els protagonistes estan pendents de les decisions que adopti la nova direcció de Génova després d'una etapa, la de, en què les relacions entre la cúpula del PP i la direcció d'van anar evolucionant cap a una ruptura.Feijóo farà la seva primera intervenció a Catalunya des que lidera el PP no pas en un acte de partit, sinó davant de l'auditori que més interessa al fins ara president gallec: elHi ha la convicció en totes les sensibilitats del partit a Catalunya que FeijóoEn aquest sentit, la darrera controvèrsia protagonitzada pel cap del grup municipal a Barcelona,, a qui se li va cremar el cotxe dissabte passat , no agrada. Així viuen tots els actors de l'ecosistema del PP català el nou context que viu el partit.El regidor Josep Bou, que manté la seva condició d'independent, va denunciar dissabte que havien incendiat el seu cotxe mentre ell participava en un acte a Horta. Però, amb posterioritat, tant la Guàrdia Urbana com els Mossos d'Esquadra van assegurar que tot indicava que el cotxe havia cremat dei que una patrulla havia advertit fins i tot el xofer que l'automòbil treia fum. Amb el pas de les hores, els missatges emesos de "condemna" dels fets, des d', anaven quedant en evidència.Bou, lluny de demanar disculpes, s'ha refugiat en el fet que encara desconeix el que diu l'informe dels Mossos i que no se'n refia. És cert que va rebre missatges amenaçadors recentment. Però diumenge, en sectors del PP ja corrien els wats crítics amb el darrer capítol de Bou,. Algú va aconsellar Bou de no fer-se enrere durant el cap de setmana i no desmentir la primera acusació a suposats independentistes d'atacar el seu cotxe? Al PP hi ha un personatge que sempre és apuntat amb el dit acusador: el veneçolà, unque és assessor del regidor, que hi confia plenament.Una de les primeres decisions de Feijóo respecte el PP català serà el nomenament de l'alcaldable per Barcelona, un tema que s'ha de resoldre en els propers mesos. Pels passadissos del recent congrés del PP a Sevilla , Bou admetia que l'arribada de Feijóo tindria impacte en el seu futur. "El que no sé és quin", afegia el regidor. Aquests dies, molts al PP recorden amb maledicència que Bou va ser una de les poques apostes personals de Pablo Casado que li van sortir bé. Tot i que per la mínima, Bou va assolirL'equip d'Alejandro Fernández va respirar quan va veure passar el cadàver polític de Pablo Casado i, especialment, de. En el moment de la caiguda de Casado, el cap dels populars catalans estava a la picota. Se li reconeixia que era un bon orador i un polític amb contingut, però un dirigent amb poca habilitat organitzativa. També val a dir que li ha tocat el pitjor context polític. L'ensulsiada de Ciutadans ha vingut alhora que l'que va superar amb amplitud els populars en les eleccions catalanes.Alejandro Fernández està tastant el nou estil imposat per Feijóo, qui en la nova executiva constituïda va col·locar dirigents proposats per Fernández . La consigna del gallec ha estat, des de l'inici, tancar ferides a les organitzacions territorials i donar un marge de confiança als barons. Però a la vegada, Feijóo ja ha donat senyals que en el cas de Catalunya hi ha d'haver canvis. Unes declaracions del número tres -i veritable home fort- de Génova,, diumenge 24 d'abril, van donar pistes importants. El polític andalús va reclamar que el PP català i el basc "el seu model d'aproximar-se als ciutadans". I va negar que això s'hagués de fer acostant-se a Vox.Fonts del PP expliquen que l'arribada de Feijóo ha desfermat expectatives de represa. Hi ha el convenciment que la millora del posicionament del partit a les enquestes i els bons resultats, previsiblement, que donaran les eleccions andaluses, tindrà el seu efecte a tots els territoris, i també a Catalunya. En tot cas,contemplen l'horitzó amb optimisme i es troben còmodes amb laEs tracta d'un front que algú anomena el PP clàssic. Un ampli ventall on s'hi troba el líder del PP a Barcelona, l'exalcalde de Castelldefels, i el secretari general a Barcelona,; els partidaris de l'exregidor, força actius entre la militància de la ciutat, l'exalcalde de Badalona,, i l'eurodiputada. Una aliança diversa, però aplegada en el seu distanciament envers Casado i a la vegada crítica amb l'actual direcció.El principal temor existent entre aquests dirigents és que Feijóo consideri que el PP català és ara per ara un expedient massa enrevessat i opti per abstreure-se'n. Però el partit haurà de celebrar el seu congrés aviat. De moment, tots els rostres del PP català escoltaran amb interès el missatge que llanci Feijóo divendres vinent.

