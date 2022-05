Bou no se'n fia que l'incendi del seu cotxe fos accidental: «La policia està dirigida»

Me acaban de quemar el coche en Barcelona.



Esperaré el parte policial, pero sí anuncio que nada me detendrá en el cumplimiento del deber y mi trabajo. pic.twitter.com/bKhtWpwYaG — Josep Bou Vila 🇪🇸 (@josebouvila) April 30, 2022

Josep Bou no se'n fia que l'incendi del seu cotxe fos accidental, tal com ha conclòs la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra, que creu que estan "dirigits". En una entrevista a El Món a RAC1, el regidor del PP a l'Ajuntament de Barcelona ha explicat la seva versió dels fets i ha assegurat que esperarà a conèixer més detalls de l'informe sobre el foc en el seu vehicle aquest cap de setmana.Per altra banda, i segons ha detallat en un comunicat, Bou posarà en mans de la Fiscalia de Barcelona l'incendi i les "amenaces" rebudes els últims mesos. El cotxe de, que va ser trobat aquest dissabte calcinat a Barcelona, no va ser cremat intencionadament. Elsi la policia científica van certificar que l'incendi es va originar per accident, i a més, que elva ser advertit per una patrulla que el vehicle perdia líquid i treia molt de fum moments abans de començar a cremar.El regidor dela l'Ajuntament de la capital catalana va denunciar ràpidament que li havien cremat el cotxe i, sense que es coneguessin encara les causes, que "ningú" l'aturaria en el compliment del seu "deure i treball". Ràpidament, molts membres del seu partit, però també de tot el ventall de l'espanyolisme, van córrer a donar-li suport.L'alcaldessa de Barcelona,, ha criticat que Bou, generi "falses alarmes" i difongui "fake news" sobre el seu cotxe cremat. En un missatge al seu canal de Telegram, Colau ha lamentat que Bou hagi actuat de manera "irresponsable" i hagi atacat la reputació de la ciutat amb "insinuacions".Els fets es van produir prop de les 11 hores del matí d'aquest dissabte, quan Bou i altres membres del partit tenien una trobada amb militants i simpatitzants al barri d'. Fins al lloc dels fets hi van assistir agents de lai membres del cos dede Barcelona, que van poder apagar el foc. L'ensurt, doncs, no ha acabat sent res més que un error mecànic en el cotxe que va provocar-ne la calcinada.

