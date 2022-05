Els @mossos conclouen que l’incendi al cotxe del regidor del PP, @josebouvila va ser accidental. La Comissaria General d’Informació ha esbrinat que el xofer del vehicle va ser alertat per una patrulla que perdia líquid i sortia fum. La Policia Científica ho ha corroborat també. https://t.co/XKSFW1CfGV — Anna Punsí (@punsix) May 1, 2022

Me acaban de quemar el coche en Barcelona.



Esperaré el parte policial, pero sí anuncio que nada me detendrá en el cumplimiento del deber y mi trabajo. pic.twitter.com/bKhtWpwYaG — Josep Bou Vila 🇪🇸 (@josebouvila) April 30, 2022

El cotxe de, que va ser trobat aquest dissabte calcinat a Barcelona, no va ser cremat intencionadament. Elsi la policia científica han conclòs que l'incendi es va originar per accident, i a més, que elva ser advertit per una patrulla que el vehicle perdia líquid i treia molt de fum moments abans de començar a cremar, segons ha avançat la periodista Anna Punsí.El regidor dela l'Ajuntament de la capital catalana va denunciar ràpidament a través de Twitter i, a l'espera de conèixer les causes, que "ningú" l'aturaria en el compliment del seu "deure i treball". Ràpidament, molts membres del seu partit, però també de Ciutadans, van còrrer a donar-li suport.Els fets es van produir prop de les 11 hores del matí d'aquest dissabte, quan Bou i altres membres del partit tenien una trobada amb militants i simpatitzants al barri d'. Pocs minuts després d'aparcar al mateix barri, s'han adonat que el vehicle estava cremant.Fins al lloc dels fets hi van assistir agents de lai membres del cos dede Barcelona, que van poder apagar el foc. L'ensurt, doncs, no ha acabat sent res més que un error mecànic en el cotxe que va provocar-ne la seva calcinada.

