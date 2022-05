Milers de treballadors surten al carrer per reclamar un augment salarial que faci front a la inflació

Avui, #PrimerDeMaig, alcem la veu per recordar el compromís del Govern perquè tothom tingui un treball digne, de qualitat i ben remunerat. Lluitem per aconseguir més i millors drets laborals i col·lectius.



✊🏼Ara més que mai, defensem la justícia social i la llibertat nacional! pic.twitter.com/pLdk5biBVn — Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) May 1, 2022

Dia dels Treballadors a Madrid

Milers de treballadors omplen lael primerdesprés de la pandèmia. Ara, amb la. Els manifestants, cridats peren la principal mobilització del dia, han sortit a les 11:30 hores de la plaça Urquinaona. Els dos sindicats majoritaris a l'Estat coincideixen a assenyalar que el Dia Internacional dels Treballadors és un, sobretot després de l'aprovació de la. No obstant això, han sortit al carrer amb el lema:. I és que per a ells, és essencial reivindicar una pujada de salaris davant laperquè lesLa manifestació ha comptat amb la presència de diversos representants polítics com l'exconseller i diputat d'ERC,el portaveu del grup d'Unides Podem,o el líder del PSC i cap de l'oposició,, que ha lloat els "avenços" del govern espanyol en matèria laboral i ha carregat contra ERC en afirmar que l'1 de Maig és "un moment per recordar qui no ha estat a l'altura", fent clara referència al no que els republicans van donar a la reforma laboral.ERC, en canvi, considera que "la millor manera d'aconseguir un treball digne és en unaon no es persegueixi la dissidència". Ho ha dit El Homrani, amb el Catalangate de rerefons. En la mateixa línia ha anat el president de la Generalitat,, que ha considerat que "". El cap de l'executiu ha reivindicat "totes les eines" per protegir els drets dels treballadors, tot i que també ha lamentat, en un vídeo penjat a Twitter, que lahagi fomentat les desigualtats i que la situació es vegi empitjorada per la crisi derivada de laMalgrat tot, el secretari general d'UGT,, ha destacat que "les condicions de la gent treballadora són millors que les de l'any anterior" i que això ha permès un, sobretot en el cas dels menors de 30 anys. Així i tot, els sindicats han criticat lai han advertit que si no s'incrementen els salaris, les tensions es traslladaran a les taules de negociació de convenis i hi hauràUn dels mecanismes pel qual aposta el secretari general de CCOO de Catalunya,, són lesque garanteixin "la capacitat de consum, acompanyar la recuperació econòmica i evitar entrar en una espiral recessiva". En aquest sentit, ha dit que de la mateixa manera que es marquen els tipus d'interès, la"ha dede l'energia o de carburants".Els sindicalistes també han reclamat al Govern que creïde 300 euros per les persones que cobren menys del, de 1.000 euros. A més, també han exigit a l'executiu català que incrementi l'de Catalunya. "El. Aquesta gent se'ls fa impossible pagar els preus actuals", ha detallat Pacheco.D'altra banda, CC. OO i UGT han tret pit delsde l'any passat. Destaquen la importància de pactes com el deo, precisament, el Salari Mínim Interprofessional i insisteixen a acabar deAquest Primer de Maig, a Barcelona també hi ha hagut, com la de(USOC), a les 11:00 hores a l'avinguda Diagonal amb passeig de Sant Joan o la de la, també a les 11:00 a Jardinets de Gràcia. A les 12:00 del migidia ha començat la mobilització de laa la plaça Tetuan i a les 18:00 de la tarda està previst que comenci l'última protesta de la jornada, encapçalada per, al Parc de Les Tres Xemeneies, en què s'hi sumaran l'USTEC, CATAC i d'altres.A la capital espanyola, ha destacat laque ha començat aquest matí a Gran Via i ha finalitzat a la plaça Espanya. Des d'allà, ha parlat la ministra de Treball,, queper aconseguir millores salarials pels treballadors. Díaz també, tot i que s'ha posicionat a favor dels sindicats i ha reclamat que s'apugin els salaris, amb

