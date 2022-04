Mor Maria Antònia Canals, referent de la renovació pedagògica

La mestra i matemàtica, referent de la renovació pedagògica, ha mort als 91 anys. "Ens queda el seu mestratge, la seva passió per les matemàtiques i la seva estimació als infants", ha comunicat l'Associació de Mestres, de la qual Canals n'era cofundadora.Nascuda el 1930 a, ha estat una figura clau de lai ha treballat en la formació de mestres a la, la Universitat dei la Universitat de. "Deixa un gran llegat en la comunitat universitària, esdevenint un referent de la Didàctica de les Matemàtiques al nostre país", ha apuntat la consellera de Recerca i Universitats,"El meu sentit condol a la seva família i als seus companys de la Facultat d'Educació i Psicologia de la UdG", ha continuat Geis. "Ens ha deixat una referent de la pedagogia que estimava com ningú una de les professions més nobles que hi ha a la vida, com és la de mestra", ha reblat el conseller d'Educació,. "Lamentem profundament la pèrdua de Maria Antònia Canals, professora emèrita de Didàctica de les Matemàtiques i fundadora del GAMAR de la UdG", ha recordat la Universitat de Girona.De família de mestres i introductora del mètodea Catalunya, Canals es va graduar en Magisteri el 1950, es va llicenciar en Ciències Exactes a la Universitat de Barcelona el 1953 i va fundar l'al barri de Verdum de Barcelona el 1962. És autora de nombroses publicacions sobre l'ensenyament de les matemàtiques i va presidir la Federació d'Entitats per l'Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya. L'any 2001 es va jubilar i des d'aleshores dirigia el Gabinet de Materials i de Recerca per a la Matemàtica a l'Escola (Gamar), que va fundar l'any 2002 a la Universitat de Girona.Maria Antònia Canals ha rebut nombrosos reconeixements, entre els quals la(2006), lade Barcelona (2009) i la Medalla d'Honor de la Xarxa Vives d'Universitats (2012). La Biblioteca de la Universitat de Girona custodia des del 2011 el Fons M. Antònia Canals, format per uns 500 volums majoritàriament sobre matemàtiques i el seu ensenyament i aprenentatge.

