Anatoli Sharí, un opositor a Zelenski assetjat per ucraïnesos a Roda de Berà

Que la guerra ano només afecta els països directament implicats cada cop s'està palpant més a la realitat. Al, però, hi ha una casa on el conflicte va molt més enllà de l'encariment de preus.viuen amb el seu fill ai, des de fa dos anys, pateixen assetjament a les portes de casa seva per part de persones properes al govern de. Elsn'estan al corrent i impedeixen que arribin a les mans, però els-també en forma de- no han cessat.Tot radica en l'activitat pública d'aquesta parella ucraïnesa, que des de fa diversos anys no trepitgen el seu país. Anatoli Sharí té uni ésdes d'abans de la, l'any 2014. Vetat oficialment a Ucraïna de múltiples maneres, rebutja considerar-se pro-rus i es defineix com a "independent".El fet que aquest veí de Roda fins i tot hagi fet crides a la "unitat" dels ucraïnesos un cop iniciada la invasió russa no ha estat suficient perquè el govern l'hagi deixat de tenir en el seu punt de mira. No només s'ha filtrat l'adreça del seu domicili, sinó que, a la qual, segons la seva mare, Olga Bondarenko,. L'última protesta es va produir abans de Setmana Santa, però temen per la seva seguretat especialment en el moment en què els homes puguin sortir d'Ucraïna, un cop finalitzi el conflicte.Els intents infructuosos d'perquè sigui portat davant la justícia ucraïnesa no s'aturen. Per ara no ho han aconseguit perquè no han facilitat proves coherents del delicte del que l'acusen:. En cas que l'enviessin de nou al seu país, Anatoli Sharí pensa que li podria passar el mateix que a un altre opositor,, capturat després d'haver-se prohibit el seu partit aquest passat mes de març.Abans de marxar del país, Sharí era un periodista resident aque treballava per al mitjà Obozravatel. Investigava temes relacionats amb casinos il·legals, la venda de drogues en farmàcies, assassinats... Alguns d'ells, segons explica, "tenien connexió amb el Ministeri d'Interior, que encobria els delictes". En aquell moment governava, un president considerat pro-rus i originari del Donbass.Arran d'algunes pressions, al 2012 va exiliar-se, passant pelsi acabant aEl 2015 va decidir traslladar-se a viure a Roda de Berà, això sí,. "Els primers sis anys hem estat molt tranquils, tenim una vida molt tancada, mengem a casa i no tenim gaires relacions", explica Olga. Prenen tot tipus de precaucions i són reservats amb la premsa. Parlant en una cafeteria del port de Roda, se'ls veu còmodes tot i que lamenten que els seus veïns hagin hagut de presenciar protestes que no acaben d'entendre.El primer cop que van tenir aquesta mena de "van sortir a dialogar amb els manifestants. "", diu Anatoli, que sospita que són. "Jo visc aquí de manera absolutament legal: per què no tinc dret a viure tranquil·lament? Per què he d'estar escoltant gent i veure aquests bressols tacats de sang?", es queixa Olga.Tots dos es mostren agraïts per la tasca dels Mossos d'Esquadra. "En qualsevol moment ens ajuden, però és que nosaltres no hem demanat aquesta atenció, no hem demanat mai ni un euro d'Espanya. Al contrari, jo dono diners a Espanya, compro aquí, faig la meva vida aquí", afegeix la companya d'Anatoli.Entre finals de 2013 i principis de 2014, va esclatar la revolta de l', és a dir, un seguit de protestes especialment concentrades a la capital que buscaven fer fora el fins llavors president,, per tal de forçar un acostament a la. Anatoli ho va viure ja des de l', però va ser poc abans quan va iniciar la seva etapa com a periodista polític.Els fets del 2 de maig de 2014, a, en què 48 persones van ser assassinades pel llançament de, van aixecar totes les alertes. El xoc entre partidaris i detractors del Maidan va provocar que Anatoli comencés a penjar vídeos a les xarxes expressant la seva opinió i alhora comunicant informació sobre les seves investigacions.Amb la polarització típica d'un conflicte social i polític com aquest, algunes persones van buscar informació "alternativa", explica Olga, que no fos "". Aquesta informació l'aconseguia gràcies als col·laboradors de què disposen, uns periodistes que posteriorment han patit assetjament i tortures, segons relata, i desmenteix cap connexió amb el Kremlin.En aquell moment ja el van començar a titllar de pro-rus. "Per què pro-rus? Perquè no m'agrada el Maidan soc pro-rus? Perquè no m'agradava la corrupció del govern desoc pro-rus?", es pregunta. L'annexió dei la creació de repúbliques populars independents a la regió delva ser criticada també per Anatoli: "Sempre he dit que són Ucraïna, no Rússia".El context d'esquerda social i política va fer que fos "molt còmode" etiquetar que, "si criticaves al govern i algunes lleis, és que eres pro-rus", afegeix. El govern de Petrò Poroixenko va anar perdent popularitat mentre en guanyaven els opositors. Entre aquests, Volodomír Zelenski, que va acabar guanyant les eleccions el 21 d'abril de 2019, amb unEls primers mesos del govern Zelenski no van assolir les expectatives d'una part de la població, que el veien com un líder que podia portarque hi havia al país. "Volíem que arribés Zelenski perquè a Ucraïna hi ha molts problemes amb els batallons i els neonazis", explica Olga.Al seu costat, Anatoli nega que siguin pocs: "És molt fàcil controlar la població amb armes encara que siguin 10 entre 100.000". "Tenen molt de poder, tenen armes, ataquen periodistes, molta gent té por i el govern no fa res amb ells", afegeix. Un dels batallons més coneguts en aquest sentit és el d', que fins i tot ha acollit entre els seus integrants diferents combatents internacionals d'ideologia d'extrema dreta, un dels quals veí de Segur de Calafell Si bé abans de les eleccions hi va haver bona relació entre Anatoli Sharí i Volodomír Zelenski, la situació va canviar dràsticament el 2020. Casos de corrupció com, per exemple, l'arribades al país durant la pandèmia van ser denunciats per Anatoli. Assegura que, en aquests darrers dos anys, "mai com ara no hi ha hagut tanta corrupció, ni amb Poroixenko". Per a ell, la "" que es preveu per a Ucraïna quan s'acabi la invasió russa pot ser unaUna de les crítiques que fan Olga i Anatoli és precisament cap a les campanyes de. Ells mateixos n'han engegat de pròpies, asseguren, i han vigilat que arribin a bon port. Tanmateix,. "No hem vist que arribi el menjar, els nostres col·laboradors ens diuen que mai arriba res d'altres països", avisen. La situació a dins és "greu" sobretot, alerten, per a les famílies més desafavorides, que poden cobrar una mitjana "de 30 a 50 euros al mes".L'operació militar del govern rus és per a Anatoli un "regal" per a Zelenski, que no parava de baixar en popularitat abans que es produís. Un dels seus rivals en la cursa política era el mateix Anatoli, qui, d'ideologia liberal i amb un discurs contra la corrupció i contra els. "Els tres principals opositors a Zelenski són Viktor Medvedchuk, Poroixenko i Anatoli", assegura Olga, que assenyala que aquest seria un dels motius pels quals el van acusar d'alta traïció el 2020 i, més tard, un cop iniciada ja la guerra, van prohibir la seva formació, juntament amb altres partits. "Zelenski és un petit tirà i ara li ha tocat la loteria per fer el que vulgui", diu.L'acusació d'alta traïció va servir a Zelenski per, i no tan sols això, sinó que ha imposat diferentscom ara la. La mare viu a Ucraïna i la seva filla, des de Catalunya, es pregunta: "Com ha de viure sense compte bancari?".Amb el bloqueig de les xarxes socials dels opositors, milers d'ucraïnesos han hagut de buscar. Les visualitzacions del canal de Youtube d'Anatoli cada cop que puja un vídeo són gairebé instantànies, a banda de les retransmissions en directe, i la majoria són o bé de residents al país -a través de- o bé d'ucraïnesos que n'han hagut de marxar. Entre ells, a través d'aquests espais, es posen en contacte per ajudar-se mútuament quan algú necessita algun medicament, per exemple, segons explica Olga.Mentrestant, el govern de Zelenski continua provant d'estrènyer cada cop més el cercle d'Anatoli. Un dels seus seguidors, detingut i més tard fugit del país, va assegurar-li que, durant la detenció, li havien propinati que entre les preguntes de l'interrogatori hi havia si en tenia detalls, com ara què menjava a la seva casa de Roda de Berà.​​​​​

