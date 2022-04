Baixen els hospitalitzats per Covid entre dubtes d'una setena onada

CONTAGIS 2.551.111 (+12.541) INGRESSATS 940 (-14) UCI 31 (-1) DEFUNCIONS 27.145 (+38) Rt 1,39 (+0,18) REBROT EPG 326 (+52)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.498.231 (+397) DOSI 2 5.938.726 (+1.890) Actualització: 26/04/2022

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.498.231 (+397) 88,1% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.405.344 (+1.548) 87% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 7.066 (+2.891) Actualització: 26/04/2022 TERCERES DOSIS 3.342.708 (+3.891) ____ ____ (____) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.891.292 Dosis Moderna/Lonza: 4.732.238 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.878 Dosis Janssen: 349.273 Actualització: 14/03/2022

Salut ha declarat 14 ingressats menys per(940) i 1 crític menys a l'(31) respecte a l'últim balanç de dimarts passat. S'han registrat 12.541 nous casos TA i el global arriba a 2.551.111 des de l'inici de la pandèmia. El nombre deés 27.145, que són 38 defuncions més notificades en els últims dies.L'Rt s’enfila d'1,21 a 1,39, mentre que elpuja 52 punts, fins a 326. El 15,55% de les proves han donat positiu l'última setmana. Laa 14 dies baixa de 274 a 253 però la de set dies puja de 129,55 a 149,10. Salut comunica ara les dades dos cops per setmana i concentra les proves diagnòstiques en les persones més vulnerables o els pacients greus.Pel que fa als casos confirmats, se n'han notificat 12.541, per sobre de l'interval anterior, quan se'n van declarar 8.180. La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 51,79 anys. Durant l'última setmana analitzada (del 19 al 25 d'abril), s'han fet 52.659i 42.238, dels quals el 15,55% han donat positiu.Pel que fa a la, 6.498.231 persones han rebut lai 5.938.726 la, 397 i 1.890 més que en l'anterior registre respectivament. En el cas de la vacunació completa, l'han rebuda 6.405.344 persones, el que significa 1.548 més que en les dades que s'havien proporcionat aquest dimarts. En total també s'han administrat 3.342.708, 3.891 més que en l'anterior registre.Tot plegat mentre encara hi ha dubtes sobre l'arribada de la setena onada. El comitè assessor del Govern en matèria de pandèmia alerta que potser s'han retirat restriccions "massa de pressa" mentre que elno descarta aquesta nova onada a l'estiu. L'epidemiòleg Oriol Mitjà també ha advertit sobre l'arribada d'un nou creixement disparat de contagis.​​​​​​

