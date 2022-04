El Cercle d'Economia adverteix que la pau social «penja d'un fil» i reclama uns nous Pactes de la Moncloa

Elconsidera que la pau social a l'estat espanyoli que cal abordar un marc de grans acords socials. En una nota d'opinió difosa aquest dijous, a una setmana de l'inici de les Jornades anuals de l'entitat, el Cercle vincula la crisi econòmica i el conflicte a Ucraïna, i demana als partits i agents socials espanyols que refermin el seui s'esforcin per taponar els efectes del conflicte a Ucraïna bastint uns nous. D'aquesta manera, el Cercle rememora els que van ser els grans acords subscrits el 1977 i que van contribuir a consolidar la Transició. "Tenim la nostra societat esgotada per tot el que ha viscut", afirmen des del Cercle.L'entitat es posiciona claramentcontra Rússia: "La solidaritat que reclamem amb Ucraïna implica continuar impulsant la política de sancions portada fins ara. És més, en la mesura que contribueixi a la fi de la guerra, cal aprofundir-hi malgrat les repercussions econòmiques i socials que provoca dins les nostres fronteres", ressalta l'entitat presidida perDes del Cercle s'afirma que l'esclat del conflicte a Ucraïna obliga Europa aenfortint els vincles "transatlàntics" amb els Estats Units i amb la resta de democràcies liberals del planeta. També defensa deixar enrere les ferides de la sortida del Regne Unit de la Unió i reprendre "l'enteniment estratègic" amb el govern britànic.Sobre la necessitat de salvaguardar l'estabilitat social dels efectes de la invasió russa, el Cercle recomana per fer una sèrie de "pactes d'Estat" en matèries com l'energia, les rendes, la política fiscal i laboral i l'estat del benestar. "No podem oblidar que la societat espanyola, en particular, està greument tensada perque expliquen l'avanç dels populismes i la polarització política, cosa que cal relacionar directament amb l'erosió del benestar i seguretat per culpa no tan sols de la pandèmia, sinó també de les nombroses crisis que la societat catalana i espanyola suporta des del 2008", alerta l'entitat.L'entitat considera que l'esclat de la guerra d'Ucraïna suposades del final de la Segona Guerra Mundial. És per això que reclamadavant el conflicte i aplicar més sancions contra Rússia malgrat l'impacte econòmic i social d'aquestes mesures."No tan sols necessitem incrementar la nostra despesa en seguretat per protegir el nostre gènere de vida, sinó també orientar la nostra economia cap a objectius geopolítics. Una obstinació realista que ens ha de fer apostar, entre altres coses, per una", conclou el document abans d'avisar que, probablement, la guerra que es lliura a Ucraïna no serà la darrera prova que encararan les societats democràtiques.La setmana vinent celebrarà la seva reunió anual amb la presència del president de la Generalitat,, i del govern espanyol,que clausurarà l'encontre. També hi assistirà el nou líder del PP,

