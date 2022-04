El ple del Parlament Europeu debatrà sobre l'espionatge amb Pegasus a eurodiputats

Comissió especial

El ple deldebatrà sobre l'espionatge dels estats a eurodiputats amb Pegasus. Així ho han decidit els grups parlamentaris aquest dijous, segons confirmen fonts parlamentàries. Ha estat una proposta del grup dels Verds/ALE, d'on són membresd', que van ser espiats segons les revelacions del. Els eurodiputats detambé s'haurien vist afectats:abans d'agafar l'acta,a través del seu entorn i, en el cas de, per l'espionatge a un dels seus assistents.El debat "L'ús de Pegasus per part dels estats membre de la UE contra individus, inclosos eurodiputats i la violació de drets fonamentals" se celebrarà el pròxim dimecres dia 4 de maig a Estrasburg a partir de les tres de la tarda.Després de les revelacions del CitizenLab sobre el Catalangate, el Parlament Europeu va anunciar la setmana passada que posava disposició dels eurodiputats un servei per revisar si tenen instal·lat el sistema d'espionatge Pegasus en els telèfons mòbils. Tot i això, la presidenta de la cambra,, no s'ha pronunciat sobre l'espionatge a eurodiputats independentistes.Amb el Catalangate com a teló de fons, la setmana passada també es va arrancar a l'Eurocambra la comissió especial per investigar Pegasus i altres programes d'espionatge. Arran de les primeres revelacions sobre el suposat ús del programari de vigilància Pegasus a, el Parlament Europeu va decidir al març establir aquesta nova comissió per determinar si el seu ús ha infringit la legislació de lai els drets fonamentals. La comissió té previst presentar un informe final d'aquí a un any.

