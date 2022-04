El PP reclama una rebaixa d'impostos i agilitzar els fons europeus per aprovar les mesures anticrisi de la Moncloa

El vicesecretari d'Economia del PP,, ha demanat per carta a la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que obri una "negociació urgent" sobre les mesures per contrarestar els efectes de l'alta inflació causada per la. Així, demana alguns compromisos al govern espanyol per tal de votar, aquest dijous, a favor del decret llei de mesures econòmiques urgents per respondre al es conseqüències de la invasió russa.Els populars volen, reduiri la. A més, demana que aquests compromisos es concretin en un projecte de llei que s'hauria d'aprovar durant aquest període de sessions, és a dir, abans d'agost.Per alel més "recomanable" seria tirar endavant les mesures amb "amplis consensos", i per això no entén que el govern espanyol "es conformi amb exigües majories" i "renunciï al diàleg amb el principal partit de l'oposició". En aquest sentit, recorden el pla de mesures que el partit va enviar al govern dei creuen que s'hauria d'obrir una "negociació completa i detallada sobre cadascun dels punts per intentar arribar a una proposta compartida".La carta lamenta que el reial decret llei que demà ha de votar-se alper adoptar mesures urgents per contrarestar la inflació no hagi estat negociat amb el PP. "Té algunes qüestions aprofitables, però altres inassumibles, altres insuficients i moltes notablement millorables", assegura el text. I justament per això li demana a Montero que obri un "diàleg urgent" perquè les propostes del PP es concretin durant la tramitació del projecte de llei.Els quatre compromisos que demana el PP per negociar el decret són mesures per amortir la pujada de preus a les famílies amb menys ingressos, i sobretot la rebaixa de l'a famílies de rendes mitjanes i baixes; mesures per baixar la inflació, com la reducció al 5% de l'del gas i l'electricitat, com permet la; mesures per agilitzar l'execució dels fons europeus; i mesures per racionalitzar la despesa burocràtica i la mida del govern espanyol, per tal d'aconseguir una major solidaritat amb les "estretors" que afronten molts ciutadans actualment.

