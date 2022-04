La CCMA destitueix Sanchis i Gordillo i convoca el concurs per triar directors

El pes del PSC en la tria

Canvis a l'equip directiu

Llorach es reubica

, l'empresa pública que gestiona TV3 i Catalunya Ràdio. El consell de l'ens públic, que presideix Rosa Romà , ha cessat, tal com estava previst, els directors de la televisió i de la ràdio,respectivament. Malgrat les pretensions inicials dels consellers proposats pel PSC i per Junts, cinc dels set del consell i que en volien la destitució immediata, la decisió es va posposar un mes, fins aquest dimecres. Es fa, tal com volia la presidenta,públic per triar nous directors al setembre.La sortida de Sanchis i Gordillo, promoguts en el seu moment per Junts el primer i per ERC el segon i que, implica l'ascens en funcions dels seus segons,, que són personal de la casa. El cessament dels directors ha implicat que els caps d'informatius,a la televisió, promogut per ERC, ia la ràdio, promogut per Junts, hagin posat els seus càrrecs a disposició de Romà, que n'ha acceptat les renúncies. Els dos. Bassa es dedicarà a l'estratègia transmèdia dels mitjans de la CCMA i Cano a la recerca. El relleu dels caps d'informatius ha creat malestar a les redaccions. La previsió és que a la televisió ho assumeixi interinamenti a la ràdioEls directors sortints van haver de gestionar la tardor del 2017 i encara estan sentper la publicitat institucional de l'1-O. Sanchis ha mantingut el lideratge de TV3 en els darrers anys i ha apostat per formats d'èxit com Eufòria i Gordillo s'acomiada amb una millora de les audiències de la ràdio en el darrer EGM i una aposta per la millora dels continguts digitals i les aplicacions.La pressa del PSC i de Junts pels relleus tenia, sobretot, a veure amb la. Els socialistes en van demanar de forma explícita el cap del periodista i les, especialment en els entorns de Laura Borràs i Carles Puigdemont, envers els informatius de la televisió pública havien sovintejat. El PSC troba els informatius massa independentistes i Junts "hispanocèntrics" i esbiaixats cap a Esquerra.La CCMA ha fet públiques aquest dimecres les bases del concurs , que s'haurà de resoldrei que haurà de posar el rumb cap a la "refundació" de l'ens i els seus mitjans per garantir-ne la viabilitat i l'èxit en l'actual context. S'obrirà un termini per presentar-se d'acord amb els requisits acadèmics, professionals i de projecte, iescollits "per unanimitat" del consell de la CCMA els avaluarà i entrevistarà.La tria de noms serà elevada, amb informe justificat, al Consell. En darrera instància serà aquest organisme el que. No es faran públics els noms dels aspirants, que podran formalitzar candidatures fins al 13 de juny. Ésmalgrat que en les darreres setmanes s'ha especulat amb diversos noms de dins i fora de la CCMA.Al consell de la CCMA hi ha set membres: dos proposats per ERC -entre ells la presidenta-, dos de Junts i tres del PSC, d'acord amb el resultat de les darreres eleccions al Parlament. La llei estableix que els directors dels mitjans i la resta de directius han de ser escollits per. Si no fos possible per desacord intern, es pot fer per majoria simple, però ja en una tercera votació.Els consellers del PSC tenen, per tant, la clau i només en un context de fort enfrontament que es vol evitar podrien imposar directius els d'ERC i Junts. El, així com l'obligatorietat del concurs per triar els directors en l'intent de, es va incloure en la modificació de la llei de la CCMA de l'any 2019 per unanimitat al Parlament.En les primeres passes del nou consell també se n'han reestructurat les àrees i ha perdut pes, l'home fort de Junts a la CCMA. Ara, a més dels directors de la ràdio i a la televisió, a l'equip directiu hi haurà els directors de Comercial i Màrqueting; de Gestió Pressupostària, Empresa Verda i Serveis Generals; d'Infraestructures Digitals i Tecnològiques; d'Innovació, Recerca i Estratègia Digital; d'Organització, Processos i Recursos Humans, a més de l'Oficina d'Estratègia (el cap de gabinet de Romà) i el consell de govern de la CCMA en ple.Romà ha demanat al Govern unaque, segons diverses fonts, podria rondar els. La CCMA encara no s'ha recuperat de les retallades que, des del 2010, va fer el govern de CiU. El nou consell afirma que el ritme de despesa dels primers mesos de l'any ha estat molt elevat i que aquest 2022 pràcticament no hi ha marge de maniobra.Fa uns dies Junts i el PSC, que van intentar amb els seus consellersen les primeres passes del nou Consell, es van posar d'acord per triar conseller delegat a la, que depèn de la Diputació de Barcelona. També aquest dimecres, i en un moviment que no es pot desvincular de la resta, s'ha nomenat, expresidenta de la CCMA, com a secretaria general del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. La proposta és de Junts a l'òrgan regulador, que presideix Xevi Xirgo, va ser acceptada pels consellers del PSC primer i pels d'ERC en darrera instància.

