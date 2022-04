Illa: "Conec el compromís de Margarita Robles amb l'estat de dret"

Sánchez no cedeix davant l'ultimàtum d'ERC

El Catalangate ha establert un fil conductor entre la sessió de control al Congrés i la del Parlament. Mentre a la cambra baixa espanyola Pedro Sánchez esquivava responsabilitats per l'espionatge a l'independentisme protegia l'actuació del, al parc de la Ciutadella Pere Aragonès demanava la dimissió de la ministra de Defensa per justificar el control dels telèfons mòbils de l'independentisme. El president de la Generalitat ha demanat la dimissió de Robles perquè entén que les seves paraules, que ha considerat "insultants", la "inhabiliten políticament" per continuar en el càrrec. "Ha d'assumir responsabilitats", ha dit Aragonès, que ha instat Sánchez a destituir la ministra si no pren la decisió de dimitir.Robles s'ha convertit en el principal escull en les relacions entre ERC i la Moncloa. Els republicans continuen decidits a no votar aquest dijous el decret per pal·liar els efectes de la guerra a Ucraïna, encara més després del discurs bel·ligerant de la ministra de Defensa. "O quan algú declara la independència? O quan es tenen contactes amb països com Rússia", ha apuntat Robles en resposta a, diputada de la CUP, en la sessió de control al Congrés. "La ministra de Defensa diu que hi ha via lliure perquè se'ns espiï", ha afirmat Aragonès sobre unes declaracions que ha titllat d'"extremadament greus".Arran de les últimes manifestacions del president espanyol i la ministra, tantcom lahan demanat a Aragonèsamb el govern espanyol. Aragonès ha demanat a les dues formacions independentistes actuar amb la "" i fugint dels "" davant l'ofensiva del Catalangate. "La reacció del govern espanyol ha estat, fins ara, insuficient i, en alguns casos, fins i tot contradictòria", ha afegit el president català.La CUP havia demanat a Aragonès sortir de la "lògica declarativa" i aterrar en el terreny de la "" per determinar quines seran les "conseqüències" en la relació amb la Moncloa arran de l'espionatge massiu. "", ha afirmatper referir-se a la ministra de Defensa. La diputada anticapitalista ha recordat que els socialistes no són "socis fiables". ", el PSOE no té incentiu per seure a la taula perquè vostès han renunciat a la confrontació. No poden seguir com si res amb la política de concertació amb l'Estat", ha reblat Reguant.Al seu torn, Junts havia celebrat que el Govern de la Generalitat hagués "trencat" relacions amb la Moncloa. "", ha afirmat el diputat, que ha sol·licitat explicacions detallades de Sánchez i l'obertura d'una comissió d'investigació al Congrés. "", ha dit Batet, que ha insistit tant en aquesta "contundència" com en la "" a Madrid. "No es pot continuar donant suport a un govern que vulnera drets", ha sentenciat.La figura de la ministra de Defensa també ha fet acte de presència en la interpel·lació del líder del grup parlamentari del PSC,, al president de la Generalitat. Illa s'ha ofert a Aragonès per aclarir els fets vinculats al Catalangate, però també ha fet una defensa aferrissada de la ministra. "". El dirigent socialista s'ha mostrat comprensiu amb el "" dels dirigents espiats i ha condemnat "".Recollint el guant de les paraules d'Illa, el president català ha demanat als socialistes unes "" per mantenir la via de la. "", ha raonat Aragonès, que ha lamentat que la ministra de defensa "" qualsevol possibilitat d'"entesa" en la resposta al cas d'espionatge. Per això, ha tornat a demanar que Sánchez prengui decisions "clares". "De moment, no les ha pres", ha reblat.Sense atendre l'que aquest dimarts li havia formulat ERC, Sánchez ha esquivat l'per la vigilància telemàtica a una seixantena de dirigents independentistes, ha defensat la tasca del CNI -al qual ha emmarcat dins la legalitat en totes les seves actuacions- i ha insistit que la Moncloa està demostrant amb "" la voluntat de superar el conflicte amb Catalunya., cap de files d'ERC a Madrid, ha indicat que el cas és "", especialment si el PSOE no era coneixedor dels fets en el moment en què ja estava en marxa l'espionatge.Rufián, de fet, ha posat encara més en dubte el suport dels republicans alsobre mesures destinades a mitigar les conseqüències de la. "De moment, demani-li el telèfon al senyor Casero", ha indicat al final de la intervenció. Es referia a, el diputat del PP que amb el seu error va permetre la tramitació de la reforma laboral, una votació en què el partit d'Oriol Junqueras es va desmarcar del govern espanyol. A hores d'ara, la Moncloa no té els vots garantits per tirar endavant el decret, perquè ERC exigeix, tot i que Rufián no les ha demanat en la pregunta a Sánchez. El cap de files dels republicans a Madrid, això sí, ha apuntat que el PSOE "" de l'Estat, i ha insistit que, quan això passa, "s'omplen de rates". "", ha indicat.

