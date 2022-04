Els alumnes barcelonins redissenyen els patis de les seves escoles

El pati de l'Escola Taber, reformat el 2021 Foto: Cedida

L'continua incorporant escoles al pla "", ambadherits aquest curs. L'objectiu és "replantejar" les àrees d'esbarjo per a oferir". Així ho ha explicat l'alcaldessa,, aquest dimecres a l'Escola de la Concepció, una de les involucrades. El projecte municipal, de la mà de l', és executat peli suposarà una inversió de més deel 2022.El pla es fonamenta en unentre tots els grups d'interès que conformen cada centre: l'alumnat, el professorat i les famílies. Tanmateix, compta amb la guia d'arquitectes de l'Administració. Les reformes s'executaran durant les vacances d'estiu. El director de l'Escola de la Concepció,, ha admès que ha calgut trobar "punts en comú" entre tots els agents implicats. La, una alumna de cinquè de primària, ha clarificat que no s'han pogut incorporar totes les propostes, alhora que".Una de les potes del projecte és dotar els patis d'espais més agradables i plurals per les nenes i nens. Colau ha defensat que "". "La idea feminista de pluralitat no entra en contradicció amb l'exercici esportiu", ha volgut puntualitzar en referència a l'ús dels patis que la Generalitat ja ha abordat. La representant de les famílies del centre,, ha detallat que una de les principals preocupacions en el procés de planificació ha estat proporcionar "" i evitar "espais que condicionin les relacions". "Jugar no ha d'estar relacionat necessàriament amb la pràctica d'un esport", ha dit.D'altra banda, ​l'alcaldessa s'ha mostrat taxativa respecte al paper de les escoles com "equipaments de primer nivell i prioritaris" en el procés de transformació social i urbanística de la ciutat. En aquesta direcció, ha expressat que l'increment de lesals patis, com a tota Barcelona, "". Tot i que cada col·legi té la llibertat de dissenyar la seva zona d'esbarjo, tots hauran d'incrementar les zones de paviment amable, alternatiu al formigó.El regidor d'Educació,, ha anunciat que la intenció de l'Ajuntament és aquest es converteixi en un programa sistèmic. "", ha afirmat. Amb les incorporacions d'aquest curs, ja són 40 els centres adherits. Per Colau, el projecte és un exemple "del model de ciutat que volem" i vol". "Els nens i nenes són ciutadans de ple dret i tenen molt a dir", ha defensat. Francesc Grau ha defensat que aquestes transformacions són "".

