Detecten la possible causa de l'hepatitis aguda, que ja suma uns 200 casos

La directora del Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties (, per les sigles en anglès),ha informat que ja s'han registrat més de 190 casos a nivell mundial de l'hepatitis aguda d'origen desconegut en nens. Ammon ha detallat que d'aquests, uns 40 s'han produït a països europeus, tot i que ha precisat que aquestes xifres "de vegades no són exactes perquè encara s'estan verificant molts casos".La màxima responsable de l'ECDC ha indicat que "les investigacions en marxa apunten a", tal com se sospita des de la seva primera notificació per part del Regne Unit fa unes setmanes. En aquest període s'ha descartat que l'hepatitis estigui relacionada amb la vacuna de la Covid-19 o amb possibles viatges.Sobre l'adenovirus, Ammon ha recordat que "hi ha hagut poca exposició en els últims anys pel confinament, la poca interacció social..." producte de les mesures per tallar la pandèmia de, fet que ha pogut deixar. "Podria ser un factor, però no el puc confirmar ni negar perquè està encara sota investigació", ha remarcat.En aquest sentit, ha assenyalat que els símptomes dels nens afectats, com pell i ulls grocs, vòmits o símptomes gastrointestinals,"Però alguns d'aquests nens han tingut símptomes més greus i han necessitat un trasplantament per", ha precisat, bastant poc comú amb aquest tipus de virus.En qualsevol cas, i malgrat que l'adenovirus és el principal sospitós, Ammon ha apuntat que la"Estan exclosos els virus habituals de l'hepatitis. Les autoritats de salut pública dels països estan investigant possibles agents infecciosos. Continuarem monitoritzant el brot per veure què hi ha darrere", ha explicat.A més, també ha descartat que aquests casos ja existissin abans de la pandèmia i no s'haguessin detectat per falta de prou atenció. "si hagués passat", ha dit. D'altra banda, quant a l'evolució de la pandèmia, ha celebrat que la transmissió en més grans de 65 anys estigui disminuint a tot Europa, "tret de França i Espanya".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor