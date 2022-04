Rússia talla el subministrament de gas a Polònia i Bulgària

Altres notícies que et poden interessar

Sancions d'Europa a Rússia per la guerra a Ucraïna i reaccions de Rússia cap a Europa. La companyia russa del'empresa polonesa encarregada de la distribució quea través del gasoducte Yamal. La decisió s'ha pres perquè tant Polònia com Bulgària s'han negat a pagar la importació en rubles, tal com demana el Kremlin.L'empresa estatal polonesa, en un comunicat emès aquest dimarts a la tarda, ha assegurat que si Rússia finalment deixa de subministrar gas, estarà incomplint els contractes firmats i, per tant, prendrà mesures per restablir-ne el flux."Gràcies a la implementació de l'estratègia del govern de diversificació de fonts de subministrament de gas" PGNiG -l'empresa distribuïdora- ha assegurat que està preparada per obtenir el gas des de diferents orígens. A més, han detallat que les reserves acumulades a les seves instal·lacions subterrànies estan al 80%, una dada que ha qualificat "significativament per sobre" que la d'anys anteriors.També la ministra polonesa de Clima i Medi Ambient, Anna Moskwa, ha fet referència a aquest elevat percentatge de gas emmagatzemat. Moskwa ha destacat la "independència" energètica del país i ha assegurat que no hi haurà escassetat de gas a les llars. Bulgària també té reserves de gas suficients i no haurà de tallar el subministre als consumidors.​​​​​

