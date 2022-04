El reglament del congrés de Junts obre el ball per als aspirants al lideratge executiu

La direcció deja té enllestit elper a l'elecció de càrrecs que s'haurà de fer en eld'aquest estiu, que se celebrarà en dues fases : una al juny, per renovar la direcció, amb l'epicentre a la; i una altra al juliol, centrada en l'aprovació del full de ruta polític per als propers anys. El reglament, que haurà de ser validat primer pel consell nacional i després de la militància, suposa el tret de sortida al ball pel lideratge executiu del partit - l'adeu de Jordi Sànchez de la secretaria general deixa un buit llaminer per als sectors que aspiren a guanyar pes- i situa al maig els moviments clau que han de propiciar una candidatura unitària o bé certificar, si això últim no és possible, que les diferents famílies s'acabin enfrontant per controlar la cúpula.En aquest sentit, el document estipula que, un cop convocat el congrés, els aspirants tenen fins a sis dies per presentar candidatura. Això vol dir que, si el congrés és a mitjans de juny, i tenint en compte que el president del partit -- l'ha de convocar amb trenta dies naturals d'anticipació, aquestes candidatures s'han de fer realitat durant el mes de maig. Per tant, si els sectors que aspiren a liderar la nova etapa -els comandats per- han de pactar, ho hauran de fer amb la vista posada en el mes vinent. De moment, els primers contactes existents, segons les fonts consultades per, no s'han traduït en cap acord en ferm entre dirigents. Persisteix la incògnita sobre si Puigdemont continuarà en el càrrec.Hi ha tres paquets a l'hora de triar els càrrecs en el congrés, segons remarca el reglament, que beu directament del que diuen els estatuts. Per una banda s'escull la presidència, que va acompanyada de. Això vol dir que l'aspirant a president -o presidenta- ha de triar acompanyants en un equip paritari de vicepresidents i vicepresidentes que seran escollits a través de llistes obertes. És a dir: el president -o presidenta- serà el més votat dels candidats, i el mateix passarà amb els vicepresidents o vicepresidentes, independentment de la llista en la qual vagin.Pel que fa al secretari o secretària general, ha d'anar acompanyat d'un secretari d'organització i d'un secretari de finances. Aquesta tria es fa en llista tancada i desbloquejada. El secretari d'organització i el de finances han de rebre almenys el 50% de suports, i han de complir amb els criteris de. El mateix passa amb la direcció executiva, formada per, que han de ser nou dones i nou homes, si cal ajustant la composició després de la votació en cas que hi hagi un gènere subrepresentat. En el cas de l'executiva, la tria és com la del paquet de la presidència, és a dir, a través de llistes obertes: en formaran part les 18 personesd'entre totes les candidatures que es presentin al congrés d'aquest estiu.Sànchez, en el discurs davant del consell nacional en el qual va anunciar que deixava el càrrec, va reclamar explícitament que es bastís una candidatura unitària al congrés per esquivar qualsevol escenari de confrontació entre sectors i ahir, després de l'executiva, va mostrar-se convençut que s'arribaria a bon port. Borràs, segons fonts del partit, aspira a disposar del, si cal a través de la secretaria general, que és el lloc que, en un inici, tindria més interès per a Turull. La clau per saber si hi haurà acord entre tots dos també, perquè en aquest cas una entesa podria passar per situar la presidenta del Parlament al capdavant de l'organigrama amb l'exconseller com a secretari general. Fins al maig hi ha temps per arribar a un acord si es vol evitar la pugna entre famílies.

