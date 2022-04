Batet intenta prescindir del PP per posar en marxa la comissió de secrets del Congrés

La presidenta del Congrés,, portarà aquest dimarts a la mesa i a la junta de portaveus del Congrés una resolució perper a l'elecció dels membres de la. L'objectiu de la presidenta és desbloquejar-ne la constitució establint que els membres poden ser escollits per majoria absoluta (176 diputats) en comptes de tres cinquenes parts dels membres del Congrés (210 diputats) necessaris fins ara. El nou sistema permetriaha fet fins ara a la presència de formacions independentistes com Bildu a la comissió que controla les activitats del CNI.La presidenta del Congrés ha fet el moviment després de consultar els grups parlamentaris, i portarà el decret a la mesa i a la junta de portaveus perquè sigui aprovat pels grups. La mesa està formada per tres membres del PSOE, tres de Podem, dos del PP i un de Vox, de manera que –com també passarà a la junta de portaveus- el decret s'aprovarà amb laal govern deLa comissió de secrets oficials –que es diu Comissió de Control dels Crèdits Destinats a Despeses Reservades- està regulada per una, però l'elecció dels seus membres es fa d'acord amb una resolució de la presidència del Congrés. L'última és de l'11 de maig del 2004, i estableix que els membres es trien per una majoria de tres cinquenes parts del Congrés (210 diputats) i, alhora, que en forma part un diputat de cada grup parlamentari.La comissió no s'ha creat aquesta legislatura pel veto del PP a la presència de diputats independentistes, i especialment de Bildu, a l'accés als secrets oficials. Fruit del Catalangate, el PP ha instat la presidenta del Congrés aper constituir-la, però alhora ha mantingut la intenció de vetar els abertzales.La resolució de Batet permetrà substituir el sistema d'elecció perquè els membres de la comissió puguin ser elegits per majoria absoluta (176 diputats), de manera que n'hi haurà prou amb els diputats que donen suport al govern per elegir-ne els membres i garantir que es compleix la segona part de la resolució del 2004, és a dir, que hi hagi un membre de cada grup parlamentari, fet que inclou Bildu.El Congrés obrirà d'aquesta manera la porta a un dels compromisos assolits pel ministre de la Presidència,, a la consellera de Presidència,. Bolaños es va comprometre a donar explicacions sobre el cas a aquesta comissió, que pot convocar la presidenta del CNI.La comissió de secrets oficials és l'única institució que pot tenir accés a les activitats del CNI, que per la llei que regula el centre no les pot fer públiques enlloc més. Amb tot, la comissió de secrets oficials, i els seus membres tenen prohibit fer públiques cap de les qüestions que s'hi aborden.

