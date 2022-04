El Tribunal de Comptes fiscalitzarà les despeses de la Casa Reial

Elha aprovat aquest dimarts unper garantir-ne la, segons el ministre de la Presidència,, després del consell de ministres que ha presidita la Moncloa. Segons Bolaños, el decret "homologa" la Casa Reial alsde la resta de les monarquies europees. Els canvis efectuats en el funcionament de la Casa Reial han estat consensuats entre la Moncloa i la Zarzuela. Ahir mateix, Felip VI va fer públic el seu patrimoni personal, de 2,5 milions d'euros. Una decisió seva que Bolaños ha aplaudit com un gest més de "transparència i exemplaritat".Bolaños ha explicat que es vol convertir en norma jurídica les moltes pràctiques "que ja es duen a terme a la Casa Reial", així com garantir lade la Casa amb la resta de l'administració de l'estat i avançar en l'exemplaritat. El reial decret inclou tres grans blocs: en transparència i rendició de comptes, en eficència i en exemplaritat. En el primer bloc, s'introdueix elen tot el que afecta lesde la Casa Reial. El més rellevant aquí és que el Tribunal de Comptes auditarà les despeses de Palau, com fa amb la resta d'institucions i organismes de l'Estat.Pel que fa a una major eficiència, el reial decret contempla que s'acordin convenis de col·laboració de la Casa Reial amb l'i que alguns serveis de Palau es vinculin a laD'aquesta manera, l'Oficina d'Intervenció de la Casa estarà en mans d'un funcionari de la carrera pública, com gtambé ho serà un dels responsables de l'Oficina Diplomàtica.En l'apartat d'exemplaritat, Bolaños ha subratllat que el personal de la Casa seguirà el que ja és el codi de conducta de la Casa del Rei, seguint els valors de servei públic, integritat i honradesa. Tot el personal de la Zarzuela haurà de publicar la sevaen els moments de presa de possessió i cessament. Tper decidir si romanen a la Casa Reial, passen a Patrimoni Reial o es lliuren a entitats sense ànim de lucre.Bolaños ha repetit en més d'una ocasió que el reial decfret és fruit de mesos de treball i de consens amb la Zarzuela. A la pregunta de si la fi de lade la persona del rei, que ha estat defensada per l'executiu, no s'inclou en el reial decret perquè la Casa Reial no hi vol accedir, Bolaños no ha estat concret. Lano s'inclou tampoc en la norma i serà el monarca qui publicarà la seva declaració de béns "amb la periodicitat que consideri".Ahir, el govern espanyol va anunciar que s'aprovaria un reial decret per promoure "la transparència i la rendició de comptes" de la institució monàrquica. El decret també reformade la Casa Reial. L'aprovació del reial decret es produeix just enmig de la forta controvèrsia política generada per l'escàndol d'espionatge del Catalangate.Pedro Sánchez havia anunciat el propòsit de "modernitzar" el funcionament de la monarquia, però d'això ja fa un any i mig. Va ser a finals del 2020, quatre mesos després dedesprés del cúmul d'escàndols protagonitzats pel monarca emèrit. En realitat, la reforma de la institució ni tan sols estava contemplada en el pla normatiu de l'executiu per al 2022, amb l'argument que calia centrar-se en la recuperació econòmica provocada per la pandèmia.Dilluns mateix, en una acció coordinada, la Zarzuela va fer públic el, que es va comunicar com una decisió de Felip VI en favor de la màxima "transparència" de la institució. El monarca disposa d'un patrimoni de, que en la seva majoria són dipòsits en comptes corrents i d'estalvis, mentre que uns 300.000 euros són en joies, peces d'antiguitats i objectes d'art que han estat taxats. Un patrimoni que, segons la Casa del Rei, prové dels salaris percebuts pel cap d'estat des que era príncep d'Astúries.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor