Alba Vergés serà la candidata d'ERC a l'alcaldia d'Igualada

es presentarà a les primàries d'ERC per optar a. L'exconsellera de Salut i actual vicepresidenta primera del Parlament de Catalunya ho ha comunicat aquest dilluns per carta als militants en la qual també assenyala que el seu número dos serà. "Ara cal una candidatura amb un lideratge inequívocament guanyador, que sigui reconegut per la seva capacitat de sumar, generar consensos clau, cohesionar, escoltar al màxim, dialogar i amb molta experiència de govern", assenyalen Conill i Vergés en la missiva enviada als afiliats del partit.En el mateix document, l'exconsellera i el candidat a les eleccions del 2019 -, resultats que va permetre als republicans convertir-se en segona força i obtenir el seu millor resultat a la capital de l'- insisteixen en la idea de "canvi". "Ara toca canvi, és el moment d'ERC a Igualada perquè volem una ciutat molt millor", assenyalen els futurs número u i dos de la candidatura a la ciutat."No ens podem permetre perdre més trens. Si bé és cert que l'actual govern municipal ha generat petites millores a la ciutat durant aquests darrers 11 anys, també és cert que són insuficients i que. I aquest canvi, ho sap tothom, el protagonitzarà ERC", destaquen Vergés i Conill. Si l'exconsellera se centra en la candidatura a l'alcaldia, haurà de ser rellevada a la cambra catalana.Vergés, si la militància del partit l'avala com a candidata,el maig del 2023 a l'actual batlle de la capital de l'Anoia,, al capdavant del consistori des del 2011. Castells, destacat dirigent del PDECat que en les últimes municipals es va presentar sota el paraigua de Junts, encara no ha detallat quines sigles representarà de cara als comicis de l'any vinent, però tot indica que s'acabarà presentant per tal de revalidar el càrrec. La fórmula, per ara, és una incògnita, perquè Castells no ha fet el pas a Centrem -la nova marca que aixppluga el PDECat- ni s'ha fet militant de Junts.

