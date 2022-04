La Generalitat va pagar 7,8 milions a residències perquè atenguessin casos Covid-19 d'altres centres que no van arribar

Altres notícies que et poden interessar

Unsdel pla que la Generalitat va posar en marxa peren llars d'avis amba altres centres més capacitats per atendre'ls van anar a parar aSegons ha publicat aquest diumenge El Periódico, es tracta de la partida que el Departament de Salut va destinar a cprocedents d'altres centres. Fonts del Govern han defensat a l'ACN aquest sistema perquè ha permès "esponjar espais i mantenir places buides per evitar contagis" i ha resultat efectiu per evitar el col·lapse de les residències.Segons el rotatiu, delconcertades amb aquest sistema en establiments privats per uns 10,6 milions d'euros, se'n va ocupar elper un import de 2,7 milions. Així, el 81,2% van quedar en desús. Les residències de referència estan repartides arreu del: la Pobla de Segur, Girona, la Garriga, Barcelona, Reus, Tortosa, Mollet del Vallès, Cardedeu, Deltebre, Sant Adrià de Besòs, l'Hospitalet de Llobregat, el Pont de Suert, Sort, Viladecans, Bagà, Igualada, Cerdanyola del Vallès, Puigcerdà, Manresa, Guissona, Vic, Gavà, Rubí, Palau-solità i Plegamans, Sabadell, Premià de Mar i Tiana.Des de la Generalitat han defensat aquest sistema i han explicat que durant aquesta primaverai la relaxació de les mesures Covid". De fet, les places contractades s'han anat reduint durant els darrers mesos."Aquest servei era necessari davant de futures onades del virus i de la incertesa que les noves variants pogués tenir sobre la població", han insistit les citades fonts. L'objectiu d'aquest sistema eraper fer front a brots de coronavirus traslladant les persones infectades a una de les 34 residències aparentment millor preparades.​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor