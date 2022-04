La Moncloa demana un acte de fe pel «Catalangate» i el Govern exigeix dimissions

I la resta d'interpel·lats, què diuen?

Me he reunido con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en la sede de @socialistes_cat. pic.twitter.com/TVTatL1yVk — Salvador Illa Roca/❤️ (@salvadorilla) April 24, 2022

El Sr. Bolaños y el Gobierno actúan como si se tratará de esclarecer un caso de carácter secreto, pero no. Se trata de aclarar el mayor escándalo político de las últimas décadas en el Estado.



Mientras se les pregunta quién, por qué, cómo…responden manzanas traigo. No cuela. https://t.co/LCnYiU1NkW — Jon Inarritu (@JonInarritu) April 24, 2022



El ministre de la Presidència,, ha comparegut aquest diumenge davant els mitjans de comunicació per explicar els resultats de la trobada que ha mantingut amb la seva homòloga catalana,al Palau de la Generalitat per abordar la crisi del Catalangate, un escàndol d'espionatge que ha afectat més d'una seixantena de persones , la majoria de les quals independentistes.Bolaños ha informat que el govern espanyol posarà en marxaper "esclarir l'abans possible el què ha passat" i demostrar "que no tenen res a amagar": 1) l'obertura d'un-a petició del mateix organisme- per analitzar les mesures i aplicacions del cas d'espionatge, 2) una, que comptarà amb la "plena col·laboració" del CNI, 3) laal Congrés, on compareixerà la directora del CNI - Paz Esteban López - per explicar les conclusions de l'exercici de control intern, i 4) laque es posarà, si cal, a disposició de tots els partits, que formaran part de la comissió d'investigació. Tres de les quatre mesures proposades depenen del govern espanyol, una no. Per constituir la comissió de secrets es necessitenal Congrés dels Diputats. Per tant, és imprescindible que elhi voti a favor, quelcom que el seu president, Alberto Núñez Feijóo, ja ha dit que no farà siforma part de la comissió.Bolaños ha dit que "", però ha tornat a posar de manifest que "Espanya és un estat de dret" on "les institucions actuen dins la llei i estan sotmeses a control judicial". El número 2 de Sánchez ha sortit al rescat del CNI i ha defensat que "els serveis d'intel·ligència actuen per salvar vides i per protegir els ciutadans i ho fan en". També ha reiterat la voluntat dedel seu govern amb el català i ha qualificat la reunió, que ha durat dues hores, de "cordial, sincera, correcta". Vilagrà, però té unaLa consellera de Presidència ha dit que la trobadai ha trobat "insuficients i de resultats incerts" les explicacions i propostes de Bolaños. Ha qualificat el cas d'espionatge comi per això ha demanat l'"assumpció de responsabilitats". Ara com ara, ha considerat, "no hi ha ningú que dubti quepel fet de pensar com pensen" i considera que no es poden "escudar" en la llei de secrets oficials.Vilagrà ha explicat que la investigació interna que proposa el govern de Sánchez no és concreta i ha enumerat un: "Quan es faran públics els resultats de la investigació? A quanta gent ha afectat l'espionatge? Qui va ordenar les escoltes i amb quin objectiu? Qui en tenia coneixement? Què s'ha fet de la informació obtinguda i qui la custodia? Com sabem que no ens estan espiant ara i com sabem que no es tornarà a produir?" Enfront d'aquesta batuta de preguntes, silenci total de Bolaños.que es fes públic l'informe de The Citzen Lab i la revista New Yorker, el govern de Pedro Sánchez ha donat lesVilagrà, en nom del govern català, ha assegurat que la cosa "no quedarà així". I ha amenaçat amb "si no hi ha noves passes endavant per solucionar la crisi. "No és un farol i el gobierno ho sap bé", ha sentenciat.De moment, ERC ja ha avisat quede Pedro Sánchez i amenaça amb tombar la tramitació de les lleis de memòria democràtica, la reforma de la llei mordassa o l'aprovació del paquet econòmic per la guerra d'Ucraïna. "No podem negociar amb qui ens espia", ha dit contundentment Vilagrà. La primera mostra que el govern català complirà amb l'advertència ja l'ha anunciat la consellera, que ha explicat que no anirà aquest dilluns a Madrid a la. Enviarà un representant de segon nivell.El Ministeri deespanyol celebra la investigació del Defensor del Poble i diu que demostrarà que el CNI ha actuat d’acord amb la llei. En un comunicat emès aquest diumenge, ha explicat que l'actuació del Defensor també permetrà “salvar els obstacles de secret, transparència i reserva de les seves actuacions, que li venen imposades per llei”.El cap de l'oposició a Catalunya i primer secretari del PSC,, s'ha reunit amb el ministre de la Presidència tot just acabar la reunió amb Vilagrà. No ha transcendit el contingut de la trobada. L'únic que se sap és que ha durat 35 minuts.ha dit la seva a través del diputat Jon Iñarritu, que també va ser espiat amb Pegasus juntament amb el líder de la formació, Arnaldo Otegi. Iñarritu qualifica el Catalangate com "el major escàndol polític de les últimes dècades a Espanya" i questiona que el govern espanyol eviti donar explicacions concretes.Laha defensat, també via Twitter i en la línia de, que la crisis "no se solucionarà amb una reunió a porta tancada" i ha fet una crida a "congelar les relacions i depurar responsabilitats", com a mínim.encara no s'han pronunciat sobre les últimes informacions, però durant tota la setmana han exigit explicacions en un to greu.

