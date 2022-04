El ministre de la Presidència,, ha comparegut aquest diumenge davant els mitjans de comunicació per explicar els resultats de la trobada que ha mantingut amb la seva homòloga catalana,al Palau de la Generalitat per abordar la crisi del Catalangate, un escàndol d'espionatge que ha afectat més d'una seixantena de persones , la majoria de les quals independentistes.Bolaños ha explicat que el govern espanyol posarà en marxaper "esclarir l'abans possible el què ha passat" i demostrar "que no tenen res a amagar": 1) l'obertura d'una petició del mateix organisme per analitzar les mesures i aplicacions del cas d'espionatge, 2) una, que comptarà amb la "plena col·laboració" del CNI, 3) laal Congrés, on compareixerà la directora del CNI -Paz Esteban López- per explicar les conclusions de l'exercici de control intern, i 4) laque es posarà a disposició de tots els partits, que formaran part de la comissió d'investigació.Bolaños ha tornat a posar de manifest que "Espanya és un estat de dret" on "les institucions actuen dins la llei i estan sotmeses a control judicial". Així i tot, ha dit que "" i afegeix que "els serveis d'intel·ligència actuen per salvar vides i per protegir els ciutadans i ho fan en". El número 2 de Sánchez ha reiterat la voluntat dedel seu govern amb el català i ha qualificat la reunió, que ha durat dues hores, de "cordial, sincera, correcta". Vilagrà, però té unaLa consellera de Presidència ha considerat que la trobadai ha trobat "insuficients, inconcretes i de resultats incerts" les explicacions de Bolaños. Ha qualificat el cas d'espionatge comi per això ha demanat l'"assumpció de responsabilitats". A dia d'avui, ha dit, "no hi ha ningú que dubti quepel fet de pensar com pensen" i considera que no es poden escudar en la llei de secrets oficials.Vilagrà també ha dit que la investigació interna que poposa el govern de Sánchez no és concreta i ha enumerat un: "Quan es faran públics els resultats? A quanta gent ha afectat l'espionatge? Qui va ordenar les escoltes i amb quin objectiu? Qui en tenia coneixement? Què s'ha fet de la informació obtinguda i qui la custodia? Com sabem que no ens estan espiant ara i com sabem que no es tornarà a produir?" Enfront d'aquesta batuta de preguntes, silenci total de Bolaños.que es fes públic l'informe de The Citzen Lab i la revista New Yorker, el govern de Pedro Sánchez ha donat lesVilagrà, en nom del govern català, ha assegurat que la cosa "no quedará així". I ha amenaçat amb "si no hi ha noves passes per solucionar la crisi. "No és un farol i el gobierno ho sap bé", ha sentenciat. A sobre la taula,no garantirà estabilitat al govern de Sánchez. "No podem negociar amb qui ens espia", ha explicat Vilagrà.(el seu diputat Jon Iñarritu i el seu líder Arnaldo Otegi van ser espiats)també han exigit explicacions en un to greu. Per la seva banda,ha avisat que potde Sánchez si no aclareix l'assumpte. Les primeres mostres que el partit de Junqueras s'encamina per aquesta direcció podrien arribar la pròxima setmana, amb la tramitació de les lleis de memòria democràtica, la reforma de la llei mordassa o l'aprovació del paquet econòmic per la guerra d'. Sobre això, Bolaños ha volgut posar de relleu, una vegada més, la importància de saber separar i escollir el que és millor pel país i els ciutadans.Amb tot, el PSOE segueix insistint en què aposten pel diàleg, però no assumeixen cap responsabilitat: ni dimissions ni explicacions públiques. Mentres,afegeix pressió a la delicada situació i demana que "una, s'han de manteniri, per tant, les reunions polítiques bilaterals".

