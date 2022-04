El Camp Nou ho torna a fer: nou rècord mundial d'assistència en un partit de futbol femení

Les jugadores del Barça, celebrant un gol contra el Wolfsburg Foto: FCB

Eli l'afició delho ha tornat a fer. Nou rècord d'assistència en un partit de futbol femení, en el que ha estat una nova festa amb golejada (5-1) en l'anada de les semifinals de lacontra el, i que deixen pràcticament sentenciat l'accés a la gran final.En concret,han assistit al temple blaugrana per donar suport a l'equip, 95 més que els que ho van fer el dia delcontra el, al que eren els quarts de final de la competició europea. Al camp, les blaugrana han tornat a exhibir-se amb un partit que deixa cada cop més a prop la revalidació del títol que ja es va guanyar la passada temporada, la del triplet.El Barça ha sentenciat ràpidament el partit.ha fet el primer gol al minut 3 i Graham el segon al 10. La gran primera part de les deha acabat dos gols més, deal 32 i d'Alexia Putellas al 38. Amb el quatre a zero i una festa al Camp Nou ha marxat el partit a la mitja part.La segona part ha estat més igualada, amb elfent el gol de l'honor irematant el primer partit de l'eliminatòria amb un altre gol de penal al minut 83. Tot plegant deixant el cinc a un final al marcador, un resultat que ara caldrà defensar a Alemanya per assegurar la gran final de la Champions League.

