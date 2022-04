Onze mirades en femení al món del futbol

1. "Barça femení. Història des dels orígens fins al triplet", de Manuel Tomás

2. "Dones de futbol", de Natalia Arroyo

3. "Las futbolistas que desafiaron a Mussolini", de Federica Seneghini

4. "Elles competeixen", d'Anna Ballbona

5. "Un gol per la igualtat" de Francesc Fàbregas i Ivet Martínez

6. "Aitana Bonmatí. Totes unides fem força", d'Aitana Bonmatí i Cristian Martín

7. "Vicky Losada. Capitana", d'Andrés Corpas

8. "No las llames chicas, llámalas futbolistas", de Danae Boronat

9. "Yo también quiero jugar al fútbol", de Mayca Jiménez

10. "El llegat enverinat de Bartomeu", de Marta Ramon

11. "Alexia superfutbolista", d'Alexia Putellas

aquest divendres al vespre quan el públic blaugrana tornarà a omplir el Camp Nou per donar ànims a les jugadores del Barça en el crucial partit d'anada de les semifinals de la Lliga de Campiones que les enfrontarà al Wolfsburg alemany. El Sant Jordi d'enguany, doncs, no estarà només marcat pel llibre i la rosa sinó també per la creixent puixança de l'esport femení que és capaç d'omplir estadis i de fer-se, alhora, molt present a les llibreries.en auge en els darrers temps evidenciant que esport i cultura no estan tan allunyats com a priori ens podria semblar, la versió femenina de l'esport rei també es farà, durant aquest Sant Jordi, amb el seu espai a les múltiples parades de llibres escampades arreu del país. Aprofitant aquesta circumstància, us proposem un llistat d'onze publicacions que ens apropen a l'esport des d'una mirada femenina i que certifiquen que l'eclosió del futbol femení és un fenomen consolidat i que, ben segur, tindrà un llarguíssim recorregut.ens presenta una documentadíssima història del Barça femení, publicada per l'Editorial Base, que repassa de manera molt exhaustiva la crònica de la secció femenina del club blaugrana, que va començar la seva singladura a l'inici de la dècada dels 70 del segle XX. Amb una pila de testimonis gràfics que faran les delícies de les més nostàlgiques, Tomás aprofita també per remuntar-se als orígens del futbol femení i per deixar testimoni de les primeres esportistes blaugrana. Un llibre imprescindible per comprendre les dificultats patides per les pioneres del Barça femení, sovint víctimes del masclisme imperant en la nostra societat, que van posar la primera pedra pels èxits de les seves actuals successores.Natalia Arroyo, que va vestir la samarreta blaugrana durant una dècada, entre 1996 i 2006, per acabar la seva trajectòria com a jugadora a l'Espanyol, ens presenta una aproximació a la història mundial del futbol femení. Des dels seus orígens, a finals del segle XIX, fins a la més immediata actualitat, la periodista, exseleccionadora catalana i actual entrenadora de la Reial Societat femenina, repassa les biografies de les dones que han fet possible l'exitosa evolució del futbol femení, una pràctica esportiva que, com la mateixa Arroyo ens recorda, va arribar a estar prohibida durant els seus inicis.recupera una de les històries més apassionants i desconegudes del futbol femení: la de les joves italianes que, durant la dècada dels 30 del segle XX, van crear, en plena dictadura feixista, el Gruppo Calciatrici Milanese, el primer equip transalpí de futbol femení que va desafiar Mussolini i el rol que el seu règim atorgava a les dones.La publicació de l'original en italià de l'obra va servir per recuperar la memòria històrica d'aquestes pioneres del futbol femení i va propiciar que l'ajuntament de Milà decidís batejar un dels seus carrers en honor d'aquelles joves que van gosar plantar cara al Duce amb una pilota als peus.recull en aquesta obra una vintena d'històries de dones que s'han obert camí en el món de l'esport plantant cara a la indiferència, al menyspreu i a la injustícia existent en un àmbit que, com ella mateixa explica, estava fet a mida dels homes. Així, doncs, fent gala de la seva qualitat literària i periodística, Ballbona ens exposa el testimoni de diverses figures femenines de casa nostra que han excel·lit en el món de l'esport demostrant-nos, tal com el títol del llibre ens indica, que les noies són perfectament capaces de competir. Una obra que es completa amb dos epílegs signats per la futbolista blaugrana Alexia Putellas i la nedadora Gemma Mengual, dos exemples més que contrastats de la capacitat competitiva de les dones esportistes.quan el futbol femení, tot i trobar-se en una fase expansiva encara distava de la popularitat de la qual gaudeix avui en dia, Un gol per la igualtat, obra del periodista Francesc Fàbregas i de l'exentrenadora Ivet Martínez, té el mèrit de ser l'obra pionera en català sobre futbol femení i, per tant, la que va obrir camí a les diverses publicacions que aquest Sant Jordi es poden trobar a les nostres llibreries. Publicat per l'editorial vallenca La Torratxa, el llibre és un clam per la igualtat en el món del futbol a partir de les vivències de diverses jugadores com ara Alexia Putellas, Vero Boquete o Marta Torrejón. Més enllà de recollir les experiències de diverses futbolistes, el llibre té també una vessant més tècnica al marge de tenir el mèrit de ser una publicació pionera sobre el futbol femení en llengua catalana.de les llibreries és el de les biografies d'esportistes de primer nivell, una circumstància que sembla repetir-se en l'incipient món de la literatura relacionada amb el futbol femení. Una de les novetats editorials d'aquest Sant Jordi és la biografia que Aitana Bonmatí, una de les joves estrelles del Barça femení, publica amb la col·laboració del periodista Cristian Martín. L'obra, prologada per l'entrenador del primer equip masculí blaugrana, Xavi Hernández, recull la trajectòria esportiva d'aquesta jove futbolista d'èxit i té, com a mèrit principal, contribuir a la construcció de referents esportius femenins de primer nivell per a les futures generacions.capitana del Barça del triplet que actualment defensa els colors del Manchester City. Escrita pel periodista Andrés Corpas, l'obra fa memòria de la vida esportiva de la vallesana fent referència al seu pas per l'equip blaugrana però també pel Western New York Flash, l'Arsenal o l'actual Manchester City. Al marge del vessant esportiu, el llibre tracta també una altra de les dimensions de la figura de Losada, convertida en un referent de la lluita per la igualtat de gènere i del moviment LGTBI.que, amb el subtítol "Del maltrato al reconocimiento: la lucha por la igualdad en el fútbol" fa un repàs a la història i en l'actualitat del futbol femení inspirant-se en una exitosa campanya que el Barça va llençar en ocasió del 8 de març de 2019 on es defensava que el futbol no era un esport per a nois o per a noies sinó per a futbolistes, una enginyosa fórmula per reivindicar la igualtat en el món del futbol, una de les premisses que marquen l'esperit del llibre de Boronat.Mayca Jiménez, periodista especialitzada en futbol femení, ens presenta un llibre on es recullen les vivències de quaranta dones que van canviar la història d'aquest esport. Des de l'anglesa Lily Parr, considerada el primer gran referent del futbol femení, que va desafiar la prohibició de jugar al seu esport preferit i que es va convertir també en una icona de la lluita pels drets LGTBI, fins a algunes de les integrants del mític triplet blaugrana, com ara Jennifer Hermoso o la mateixa Alexia Putellas, l'obra ens descobreix les principals futbolistes de la història acompanyades dels elegants dibuixos de la il·lustradora Alicia Caboblanco.l'obra que publica la periodista de RAC1 Marta Ramon, i que analitza el llegat que va deixar la pèssima gestió que Josep Maria Bartomeu va realitzar com a president del Barça, és una bona mostra de la puixança del periodisme esportiu realitzat per dones. Un àmbit on, igual que ha succeït sobre el terreny de joc, les dones han hagut de lluitar, i en molts casos continuen fent-ho, perquè es reconegui la seva vàlua i la qualitat de les seves aportacions periodístiques.us recomanem una trilogia de llibres per les més petites (i petits) de la casa: Alexia superfutbolista, amb la signatura de l'actual Pilota d'Or, Alexia Putellas, que ens narra les aventures d'una jove que somia en ser futbolista. El somni que van fer realitat tant la mateixa Alexia com la resta de jugadores de les quals es parla en l'alineació de llibres sobre futbol femení que us acabem de presentar. Gaudiu-la!

