Dèficit de metges: «Fa anys que ho sabem i ningú ha fet res al respecte»

"Quan lliures aquest estiu?", pregunta el doctor Monteagudo. "El juny, que el juliol i l'agost em requereixen a l'hospital. Tu també marxes ja, no?" -rebota la pregunta el doctor Mayer. "El juliol ja em jubilo, sí. Per fi", només la mascareta pot dissimular el somriure del sénior. Les situacions vitals i professionals dels dos metges de medicina interna de l'hospital Parc Taulí de Sabadell són molt diferents. Malgrat això, comparteixen els mateixos diagnòstics sobre l'estat del sistema sanitari a Catalunya i Espanya.



La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va escollir el Ple extraordinari del Consell Territorial del Sistema Nacional de Salut per a presentar l'"Informe Oferta-Necessitat d'Especialistes Mèdics 2021-2035", que preveu que el 2027 s'arribarà al pic de dèficit de metges a l'Estat, amb una manca de 9.000. "Els meus pares són metges i fa anys que escolto a casa que faltaran professionals", recorda Mayer. El seu col·lega i tutor MIR coincideix que hi ha hagut una "evident" falta de previsió i lamenta que "ara ja pot ser massa tard per aplicar determinades solucions".

El doctors Mayer i Monteagudo reflexionen sobre l'estat del sistema nacional de salut.

L'estudi analitza que, fins al punt que els majors de seixanta anys representen el 21% del total, el 15,1% a Catalunya. El 46% dels metges de la xarxa pública tindria més de cinquanta anys. En el mitjà termini, conclou que seran necessaris canvis profunds i estructurals per a fer front a l'. Fins al 2027, proposa algunes mesures superficials. A banda de l'augment de la convocatòria de places MIR per a determinades especialitats, apunta que cal promoure laformats a altres països. "", sentència Monteagudo.La majoria de Metges Interns Residents estrangers són llatinoamericans, ja que no es topen amb la "barrera lingüística" per accedir a una plaça fixa. Amb la barrera burocràtica sí. Àlex Mayer explica que arriben amb un visat d'estudiant, "quan els MIR estem treballant", i tenen problemes per quedar-se si no poden empalmar la residència amb un contracte.

La medicina familiar i l'espanya buidada, oblidades

La fugida cap al sector privat i a l'estranger

Un altre recurs seria la. "", explica Monteagudo. "La pandèmia ens ha afectat a alguns més que a altres i no puc seguir treballant com quan era resident". L'alta càrrega assistencial, l'estancament professional, la manca de reconeixement i la bretxa digital suposen desincentius addicionals per a la dilatació de la vida laboral dels metges. "", considera Mayer. En comptes de mantenir-los dins la "cadena de muntatge" que assegura que esdevenen moltes àrees de l'hospital, seria preferible destinar-los a la formació, la investigació o la consulta, entén.L'preveu que ella població haurà envellit. La proporció de persones majors de 75 anys incrementarà, en detriment de la d'infants. L'informe interpreta, a partir d'aquestes dades, que la, l'especialitat de Monteagudo i Mayer, guanyarà importància dins el sistema sanitari. De la mateixa manera, la. Si bé, la segona és l’especialitat amb uns pitjors pronòstics de dèficit. Any rere any, ocupa les darreres places en la llista de preferències dels graduats de medicina que es presenten a l’examen MIR. Per molts no és una disciplina atractiva.La manca de reconeixement, de condicions laborals i de mitjans poden explicar-ho. "", defensa el doctor Monteagudo. "Si la medicina familiar no és resolutiva, no s'utilitza, mentre que hauria de ser la porta d'entrada al sistema sanitari", diu. "Passa el mateix amb l'Espanya buidada", analitza el doctor Mayer.L'estudi assenyala que l'augment de professionals mèdics no seria suficient per a abastar tota la població. Només es pot afrontar el conflicte de l'amb la millora dels incentius professionals i econòmics pels metges. "", valora Monteagudo. "Si poguéssim fer la medicina que fem al Taulí a tot arreu, no hi hauria aquest problema", afirma.L'informe de Sanitat també detecta un increment de la contractació privada en un 7% des de 2018, el qual contrasta amb la caiguda de l'1,7% de la pública. Al voltant d'un 30% del professional metge treballa al. "Mai he fet privada, però entenc que és una bona opció per molts joves que prioritzen les condicions", expressa Manuel Monteagudo. "", es queixa.", explica Àlex Mayer. "M'he estat mirant Austràlia i els metges internistes novells cobren molt més que aquí", lamenta. "". Altres joves també opten per marxar més a prop. França, Alemanya i el Regne Unit són les seves destinacions principals.

