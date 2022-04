Johnny Deep no vol tornar a ser Jack Sparrow

La batalla judicial que protagonitzen els actors -i exparella, ja divorciats-, amb acusacions encreuades de maltractaments i difamació, ha afectat profundament les carreres professionals dels dos intèrprets. Especialment en el cas de l'actor, que des de llavors s'ha vist apartat de sagues cinematogràfiques molt importants com ara, una franquícia a la qual, assegura, ja no vol tornar-hi.. I la història no acaba bé.Segons informa el mitjà especialitzat, Depp va assegurar en plena celebració del judici que rebutjaria tornar a la saga de Disney. El diari recull les seves paraules fetes durant la seva declaració al judici que(Virgínia). En aquest sentit, l'actor sosté que després d'acusacions de Heard, Disney va prendre la decisió de bloquejar el seu retorn a qualsevol projecte futur de Pirates del Carib, inclosa una sisena pel·lícula de la franquícia en desenvolupament.Segons les principals acusacions, inclosa la de Johnny Deep, la decisió de Disney de trencar qualsevol relació o projecte amb ell es va dur a terme pel temor que la seva danyada imatge pogués afectar la naturalesa familiar de la franquícia. Precisament, durant el nou procés judicial que s'està duent a terme, Deep va ser interrogat perl'advocat de la seva exparella, a qui l'actor va assegurar que no tornaria a la franquícia encara que Disney els ho sol·licités."El fet és, Sr. Depp, que,i un milió d'alpaques, res en aquest món el faria tornar a treballar amb Disney en una pel·lícula de Pirates del Carib?" al que. Aquesta qüestió va aparèixer al judici perquè els advocats defensors de Head busquen una estratègia per demostrar que Disney i l'actor ja van trencar la relació abans de les declaracions de la seva parella sobre la seva relació. A això, Deep li ha tret ferro a l'assumpte, afirmant: "Volen separar-se completament de mi”.Amb aquestes afirmacions, Depp sembla que tanca definitivament la porta al seu possible retorn a la saga de pirates més famosa del cinema modern, ja sigui fent una breu aparició o simple cameo en el nou lliurament en què ja treballa. Depp,causats a la seva carrera per aquest article en què relatava les seves suposades experiències com a víctima dels presumptes abusos a què la va sotmetre Depp durant el seu matrimoni.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor