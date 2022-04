Albert Serra competirà per la Palma d'Or al Festival de Canes

lluitarà per laal Festival deamb la pel·lícula, segons han anunciat els responsables del certamen. El seu film, l'italo-belga Le otto montagne i el francès Un petit frère són les últimes incorporacions a la llista de títols que es disputaran el prestigiós guardó a la secció en competició, que inclou les darreres creacions de directors com David Cronenberg, els germans Dardenne, Park Chan-Wook o Cristian Mungiu.La cinta de Serra té els actorscom a protagonistes, i ha estat filmada a laFrancesa. El certamen francès se celebrarà del 17 al 28 de maig. En declaracions a Catalunya Informació, Serra ha explicat que el seu nou film és una "continuïtat natural" de la seva filmografia, per bé que aquesta vegada "toca molts temes contemporanis".Segons ha explicat, ho fa "amb l'ambigüitat, complexitat, poesia i lirisme propis del llenguatge cinematogràfic". Sense voler entrar en si el film té possibilitats d'endur-se la palma d'or, Serra sí ha afirmat que la pel·lícula té "un" i és "única". Més enllà d'això ha celebrat la inclusió del seu darrer treball a la secció de competició del Festival de Canes perquè "és bo per a la producció i per al cine d'autor en general".El Departament deha felicitat Serra per formar part de la secció oficial del certamen francès i la conselleraha destacat que "la cultura catalana està vivint un moment molt dolç a nivell internacional", després que, de, aconseguís l'de la

