L'Oficina Antifrau investigarà presumptes irregularitats a l'EMD de Valldoreix

Cronologia dels fets

L'investigarà els indicis decomeses a l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de. La denúncia, interposada a finals de novembre pel vocal de la CUP, Ferran Margineda , buscava posar sota la lupa un seguit de "" ocorregudes durant el transcurs del càrrec de la secretària-interventora accidental,i sota la mirada (i els vots a favor) del governdeA través d'un document oficial al qual ha tingut accés, s'informa que l'OAC iniciarà "actuacions d'avaluació prèvia de versemblança" en relació amb "" sobre els fets denunciants. Cal assenyalar però, que el tret de sortida d'aquestes actuacions no suposa un prejutjament dels fets ni representa una presa de posició de l'OAC al respecte.El cas s'emmarca en una sèrie de suposades irregularitats comeses en la gestió de personal i contractació de la casa durant els vuit mesos al càrrec de Tuyà com a secretària-interventora accidental que va posar en alerta a l'oposició d'esquerres de la Junta de Veïns de Valldoreix per possiblesMalgrat que en un primer moment el moviment de recórrer a Antifrau s'havia treballat en bloc amb ERC-MES i el PSC, finalment la CUP va presentar la denúncia. Durant el ple de novembre,davant d'una moció d'urgència on es reclamaven "" al govern que posava fre a tota polèmica acció i esgrimia: "".que podrien tornar a succeir", va exposar en el seu moment Margineda, defensant tirar pel dret amb la denúncia i sent conscient del desgast al qual s'hauria d'enfrontar el posterior secretari-interventor a l'hora de "" de l'anterior secretària.Tot es remunta a unesd'una vintena deque apuntaven asegons el seu grup i nivell per càlculs aritmètics. Després d'un període de negociacions, s'aconseguia arribar a un acord per corregir aquests "errors històrics" en els complements dels treballadors i es presentava a ple per la seva aprovació.No obstant això, tot explota quan el govern, a aquest conveni consensuat, decideix afegir-hi; una d'elles la que fa referència aldestinat a la tècnica superior de Promoció Econòmica, Comerç i Disciplina Urbanística de l'EMD per un valor de 5.724 euros anuals. Una plaça que la mateixa secretària interventora accidental del moment, Maria Josep Tuyà, ocuparia posteriorment. En aquest cas, es posava en dubte que aquest càrrec també fos subjecte a l'increment retributiu que gaudiria la resta.Aquest fet va fer aixecar l'alarma als partits de l'oposició que també apuntaven a la "" que suposava que la mateixa secretària-interventora accidental gestionés els informes i participés de les deliberacions sent ella. Això se sumava al polèmic fet que l'EMD optés perper aquesta qüestióa la Diputació de Barcelona, l'organisme que assessora l'administració valldoreixenca en la revisió de valoracions de llocs de treball des de l'any 2008.Per contra, aquest assessorament es va atorgar alternativament per la mateixa secretaria accidental dei poder així, "avançar els tràmits el més ràpid possible". Amb tot, l'expedient resolutiu excepcional també es va acabar enviant tard a l'oposició abans de passar pel ple perquè s'esgrimia que calia corregir unes "" del document.Tot plegat, una situació irregular que l'oposició d'esquerres va denunciar com una "" i unaque tenen els vocals en impedir-se l'accés a la documentació per efectuar el "necessari control a l'acció de govern". Per aquest motiu, es va reclamar reiteradament que esque prendria el càrrec en pocs dies.En aquell moment i davant la insistència del govern de tirar-ho endavant, des d'ERC, PSC i la CUP ja van amenaçar si no aturaven el procediment portarien el cas a l'denunciant que s'estigués utilitzant la resta de treballadors de la casa com a "".Una "" a la qual finalment s'hi va acabar, tal com reclamaven des de l'oposició des de feia setmanes, amb l'arribada del nou secretari-interventor,Aquest, tan sols arribar al desembre, hauria recomanat al govern fer marxa enrere demanant el preceptiuper analitzar si el controvertit augment reclamat és o no apropiat.Així doncs, la moció aprovadade la modificació de la plantilla i d'assignacions de complements. Alhora, també sol·licita a la Diputació de Barcelona una revisió d'aquests acords per adequar-los a la normativa vigent i demana repassar l'ofici dels sous,, si escau, el

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor