és una de les festes més populars a, però realment la seva figura va més enllà de les nostres fronteres. La festivitat per reconèixer el patró més internacional sobrepassa el país i se celebra també especialment a la resta d'-sobretot a l'Est- però també en alguns territoris dei l'. La llegenda, com no podia ser d'altra manera, també s'ha distorsionat segons el lloc on s'explica.Als, Sant Jordi també és el patró de l'i de les ciutats d'(País Valencià). Pel que fa a la resta de l'Estat, també és el patró de(Extremadura), de dos pobles de, un de, dos de, i un del. A més, històricament també havia estat el patró defins al 1934.Probablement, el lloc més popular del continent europeu on es recorda la figura de Sant Jordi és a. És patró del país i la seva creu forma part de la bandera -també de ladel-. Precisament pel passat colonial anglès, aquesta creu està present a diversos països del món, com, i a territoris d'ultramar britànics.Una cosa semblant passa en el cas de. A la bandera del país hi ha la mateixa creu de Sant Jordi mentre que a l'escut georgià apareix el cavaller matant el drac. El nom del país també està inspirat en el Sant. Els georgians, però, celebren la festivitat un 23 de novembre. En països de l'est comtambé celebren aquesta diada, tot i que en aquest cas ho fan un 6 de novembre.Sant Jordi és el patró de l'exèrcit i de diverses ciutats i pobles. Aho és de diverses ciutats, com Gènova, Ferrara i Reggio de Calàbria. Aho és de diversos municipis, com Friburg i Hannover. També és un dels patrons dei dei una figura molt important a altres països del Vell Continent, com aMés enllà de les fronteres europees, al, capital del, Sant Jordi és el patró de la ciutat perquè és on creuen que el cavaller va matar el drac. A l'Àfrica és el patró d'mentre que a l'Amèrica del Sud destaca perquè els exèrcits de l', l'i elel tenen com un dels seus patrons.

