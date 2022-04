La selecció catalana jugarà un amistós contra Jamaica a Montilivi

La selecció catalana de futbolEl matx va ser ajornat el 2020 per les circumstàncies de la pandèmia de coronavirus.ha informat que es disputarà a les 18:45h de la tarda i. Les entrades encara no són a la venda.Després d'enfrontar-se a Veneçuela, la selecció catalana no ha jugat cap partit des del 2019. El conjunt dirigit per Gerard López s'enfrontarà per primer cop a la selecció jamaicana. El darrer combinat català que va disputar un partitGerard Piqué (Barça); Dídac Vilà, Óscar Melendo, Sergio Garcia (Espanyol); Marc Muniesa, Pere Pons, Aleix Garcia, Àlex Granell (Girona); Jordi Masip, Rubén Alcaraz (Valladolid), Marc Bartra (Betis); Martín Montoya (Brighton); Àlex Moreno, Alberto García (Rayo Valladolid); Xavi Hernández (Al-Sadd); Aleix Vidal (Sevilla), Bojan Krkic (Stoke City); Enric Gallego (Huesca); Gerard Deulofeu (Watford); Joan Jordán (Eibar).

