Aragonès exigeix a Sánchez que no «eternitzi» la resposta davant l'espionatge massiu

"Elno pot ser la fórmula del govern espanyol per solucionar aquesta situació". És el missatge que ha verbalitzat el president de la Generalitat,, després de citar-se aquest dijous alamb representants dels partits espiats a través del programari. Segons Aragonès, el president del govern espanyol,, no pot "eternitzar" la resposta davant del Catalangate , i ha insistit en la demanda d'assumpció de responsabilitats a través d'una investigació interna amb "supervisió independent"., ha apuntat el president català en referència a la relació amb elarran del "pitjor espionatge a nivell d'Estat" que s'ha produït, segons ell, amb aquest episodi de vigilància a almenys unade dirigents polític.El dirigent d'ERC, després de la trobada amb representants dels republicans, Junts, el, la, també ha aprofitat per agrair el suport d'a la comissió d'investigació sobre l'espionatge que promouen tots aquests grups al Congrés. Aquest últim partit forma part del govern espanyol i ha marcat distàncies amb la reacció del PSOE, que ha passat pel silenci o bé per circumscriure les actuacions de l'Estat en el marc de la legalitat dels serveis d'intel·ligència o de les actuacions judicials. Aragonès ha esquivat aquests dies -també ho ha fet el vicepresident- demanar la dimissió de Sánchez, però hi ha veus rellevants dins l'independentisme - és el cas de Laura Borràs - que sí que exigeixen que el líder del PSOE deixi el càrrec.De moment, la proposta més similar a oferir explicacions per part del socialistes és posar en marxa la, aturada des de fa tres anys pel desacord entre els partits., portaveu del PSOE al Senat, ha defensat que l'independentisme formi part d'aquesta comissió, a diferència de les últimes legislatures. "El que hauríem d'estar és intentant pressionar perquè es constitueixi", ha indicat Granados en una entrevista a la SER Catalunya. La proposta d'Aragonès, però, es basa en unaque serveixi per saber qui va ordenar l'espionatge, qui hi ha implicat i que es conegui si Sánchez n'era conscient. "Això no es tanca amb una reunió i prou", ha apuntat el president, en referència als contactes amb la Moncloa.Aragonès va assenyalar ahir que existeix la necessitat de resoldre "cara a cara" la situació amb Sánchez, sobretot per restablir una, segons el barem del president de la Generalitat. "Cal transparència per saber qui han estat els espiats i calen responsabilitats", ha apuntat el dirigent d'ERC. Puigneró, en una entrevista a RAC1, ha demanat aclarir si el líder del PSOE és la "X" de, en referència a l'etapa dels GAL sota la presidència de. "Si no hi ha una investigació les relacions quedaran absolutament malmeses i", ha avisat el principal dirigent de Junts dins del Govern.En cas que lano actuï de manera transparent, ERC ja amenaça amb posar en escac l'estabilitat de l'executiu de Pedro Sánchez , que després de la votació accidentada de la reforma laboral veu com només amb els socis de la investidura podrà arribar al final de la legislatura, previst per al desembre del 2023. Segons diverses fonts del partit consultades per, la nova actitud dels 13 diputats que comandaes traduirà retirant el suport a la tramitació de lai la reforma de la, per citar dos debats legislatius en què els republicans ja s'havien mostrat exigents amb el PSOE durant la tramitació."Se'ns fa difícil creure que la reforma de la llei mordassa o la llei de memòria democràtica poden arribar a bon port. Ique tenim", exposen fonts d'ERC per deixar clar quin pot ser l'abast al Congrés de l'advertència al PSOE pel Catalangate. La formació entén que la tramitació d'aquestes dues normes forma part d'una "agenda democratitzadora" de l'Estat amb la qual el partit hi podria tenir "interès", però l'fa "" -adverteixen les veus d'ERC- un suport des de Catalunya a les iniciatives legislatives. Els republicans ja havien presentat contrapropostes als textos en el recorregut parlamentari d'aquestes dues lleis -unes converses que estaven encallades-, però ara. "Més que mai, mantindrem la posició", insisteixen les veus consultades per aquest diari.

