Les relacions entre eli lasón ara mateix una nebulosa. El cas d'massiu a més d'una seixantena de dirigents independentistes -entre els quals, tres presidents de la Generalitat i l'entorn més proper d'un altre- va portar congelar les relacions polítiques amb la Moncloa fins que l'executiu de Pedro Sánchez no actuï amb transparència i depuri responsabilitats pel Catalangate. El president català ja ha demanat un "" amb el president espanyol per obtenir respostes i ". Però la primera resposta de l'executiu estatal no satisfà les exigències d'Aragonès. La ministra de Defensa,, ha negat qualsevol vincle amb l'espionatge a l'independentisme i ha protegit el, estructurat en el seu ministeri.En la línia de l'argumentari desplegat per laaquest dimarts, Robles ha retret al president de la Generalitat que acusi sense proves el CNI com a autor del seguiment als dirigents independentistes , a partir del programari Pegasus. "El CNIi les imputacions s'han de fer amb un mínim de fonament i material probatori", ha afirmat en una entrevista a TVE. La ministra de Defensa també ha posat en dubte la validesa de l'informe independent de, el laboratori canadenc associat a la Universitat de Toronto, que ha establert un "nexe sòlid" entre l'espionatge amb Pegasus i l'Estat . "Estem en uni no es poden fer aquestes imputacions", ha afegit Robles, que ha argumentat que el CNI és un organisme que no es pot defensar.Eli el rebuig de qualsevolen el cas han marcat el discurs de la ministra. "Totes les actuacions del CNI estan subjectes a control i autorització judicial", ha insistit Robles, que com el ministre de l'Interior,, ha esquivat l'autoria d'activitats il·legals. "Li puc assegurar que durant el nostre mandat el CNI i el govern han actuat d'acord a la", ha reblat Robles, que ha de comparèixer en comissió al Congrés dels Diputats i s'esperen noves explicacions sobre el Catalangate.La posició de Robles i Grande-Marlaska és sensiblement diferent de la verbalitzada aquest dimecres per més propera a les tesis defensades en les últimes hores per Unides Podem i els comuns . El ministre de Cultura ha afirmat que "ésqualsevol intervenció de comunicacions privades que no tingui un mandat judicial". "Al nostre país no es pot espiar. Val tant per dirigents polítics com per dirigents esportius", ha afegit en declaracions als periodistes. Iceta ha remarcat que el govern espanyol ja ha dit que col·laborarà perdesprés i que la seva aposta és continuar la via del ", lai el".El que ha evitat respondre la ministra de Defensa -i cap ministre de l'executiu de Sánchez tampoc ho ha aclarit- és si el govern espanyol o alguna de les agències d'adscripció governamental disposa del programari Pegasus. "", ha dit la titular de Defensa. Els investigadors de The Citizen Lab van assegurar que l'Estat sí que disposa d'aquesta tecnologia en la compareixença conjunta d'ahir al Parlament Europeu amb partits i entitats sobiranistes Sobre la propietat del programari Pegasus, l'exdirector del CNIha assegurat que no pot "confirmar" ni tampoc desmentir l'ús de la tecnologia facilitada per l'empresa israeliana NSO Group per part dels serveis secrets espanyols. "Hi ha una llei clara que diu que, ni dels seus procediments ni de les relacions amb tercers", ha expressat Sanz Roldán en declaracions també a TVE. Les escoltes a dirigents independentistes documentades per The Citizen Lab es van produiral CNI.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor