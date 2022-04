Manifestació el 26 d'abril contra la proposta d'ERC, Junts, PSC i comuns pel català a l'escola

Manifestació elper exigir als partits polítics la retirada de la proposta de modificació de la llei de política lingüística, que té per objectiu esquivar la sentència del TSJC que imposa un 25% de castellà a les aules. Lai bona part dels sindicats educatius -i l'- han presentat aquest dimecres al Parlament laper "defensar la llengua catalana als centres educatius" davant ladel TSJC i la proposta d'ERC, Junts, PSC i comuns pel català a l'escola. Les organitzacions han convocat la manifestació per la setmana vinent, coincidint amb la que també ha convocat l'ANC i després de diverses jornades de vaga convocades el mes passat.Segons ha explicat, portaveu d'USTEC, els grups han rebutjat reunir-se aquest matí amb la plataforma, que volia traslladar-los les seves peticions i demandes. La plataforma ha exigit, en nom de la comunitat educativa, la retirada de la proposta de modificació de la llei de política lingüística i que s'obri un procés de diàleg amb els principals actors de l'àmbit educatiu. Consideren que la modificació de llei "claudica" en la defensa del català perquè obre la porta que les escoles puguin tenir "projectes lingüístics diferenciats" i deixa ens mans dels centres la protecció del català. "La modificació no compta amb el suport de la comunitat educativa i s'ha gestat de manera opaca", ha dit Segura.La portaveu del SEPC,, ha dit que per donar resposta a la sentència del 25% "calen mesures valentes" i "no amagar-se darrere dels docents o al Parlament". "La modificació legislativa no resol els problemes de l'educació pública ni ens deslliura del compliment de la sentència del 25%", ha dit. Per això, la plataforma assegura que el català ha de ser "l'única llengua vehicular" i ha exigit la retirada del procés de modificació de la llei de política lingüística. "Només amb una escola pública i de qualitat i accessible per a tothom podrem garantir l'aprenentatge del català en tots els àmbits", ha dit. La proposta principal, ha detallat Daviu, és la "" i que el Govern assumeixi la responsabilitat i assumeixi aquesta desobediència per no deixar "desemparats" els centres.Les dues portaveus han assegurat queamb els grups impulsors de la proposta de modificació de la llei amb la plataforma, i els pocs contactes que hi ha hagut a nivell individual no han servit per acostar posicions. Els sindicats han alertat que la proposta "obre la porta" a què el castellà sigui vehicular a l'escola. "Qui diu que en un futur els projectes lingüístics no seran en castellà", s'ha preguntat Segura, que ha criticat que es deixi la responsabilitat en mans de l'autonomia de centre. Els sindicats preveuen que el projecte de modificació de la llei al ple es farà el dia 26 i per això han convocat la manifestació.La plataforma Pública i en Català considera que no cal modificar la llei de política lingüística i que la resposta passa per aplicar el que diu la llei d'educació de Catalunya. "S'ha de protegir el català, que és la llengua minoritzada i que perd ús als centres", ha dit, i ha apuntat que la major part de la responsabilitat és de les administracions, que no han aplicat la normativa. "en funció de les lleis que ja tenim", ha reclamat Segura. A preguntes dels periodistes, la portaveu ha dit que, en el marc de la plataforma, que representa la comunitat educativa, no hi ha hagut contactes amb

