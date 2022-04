Marta Rovira: «La taula de diàleg no pot continuar com estava previst»

"Assenyalo directament el Ministeri de Defensa i els serveis d'intel·ligència espanyols"

"El govern espanyol ha de moure fitxa: assumir responsabilitats i dotar el garanties el procés de negociació perquè pugui continuar"

"No deixarem de fer res del que estiguem convençuts que hem de fer políticament pel fet de patir repressió"

"Les paraules de Puigdemont? Quan es veu clarament que l'adversari és el govern espanyol, no ens hauríem de distreure en debats interns"

La secretària general d'ERC,, exiliada ades de fa quatre anys, és una més de les víctimes de l' a través del software Pegasus , i té clar que darrere d'aquests escàndol que afecta desenes de dirigents polítics, advocats i periodistes hi ha el govern espanyol i els serveis secrets. Els fets, destapats per CitizenLab i la revist The New Yorker, han sacsejat l'actualitat política i ha portat al president de la Generalitat,, a congelar les relacions amb la Moncloa fins que no s'aclareixin els fets.En aquesta entrevista amb, Rovira va més enllà i assegura que la taula de diàleg "no pot continuar com estava previst" i que cal exigir "garanties" i "responsabilitats" al govern de PSOE i Podem per recuperar una confiança mínima que permeti reprendre la negociació. En relació a les discrepàncies exhibides al Parament Europeu entre Carles Puigdemont i Oriol Junqueras , Rovira demana posar el focus en l'Estat i enlloc d'exterioritzar les divergències estratègiques del moviment.- Sempre hem tingut la sospita que els telèfons no eren segurs. Durant el procés d'independència han utilitzat escoltes telefòniques com a prova d'allò que estàvem fent. Teníem sospites que tenien programari per poder-nos escoltar. Que aquest programari es deia Pegasus i que tenia la capacitat de fer el que fa, això no ho sabíem, però sí que teníem clar que hi havia seguiments a través dels telèfons mòbils. Fa molts anys que fem les reunions sense els telèfons. Jo he canviat diverses vegades de dispositiu i de número, que són coses diferents. Això també ho hem après: les escoltes telefòniques a l'antiga van lligades al número, però les més noves van relacionades amb el dispositiu.No ens han deixat mai d'escoltar i van una passa per davant nostra. Ara denunciem el software de Pegasus, perquè hi ha moltes evidències, però segur que ja tenen algun nou programari que encara no hem pogut detectar. Sempre hem donat per fet que tenien l'última tecnologia per escoltar-nos i penso que no només són els telèfons mòbils, sinó tot tipus de dispositius, també portàtils. Amb la pandèmia i el teletreball i les videoconferències, han tornat a tenir un punt d'accés clar.- És un sil·logisme lògic. Aquest programari només el poden comprar els governs i no hi ha cap govern al món que estigui interessat a espiar tota la gent que s'ha espiat amb Pegasus, excepte el govern espanyol. La deducció és lògica. Si seguim un raonament, qui té capacitat de tenir aquest programari són els serveis secrets, és a dir, el CNI i per tant el Ministeri de Defensa. Assenyalo directament el Ministeri de Defensa i els serveis d'intel·ligència espanyols.- Fa molt temps que ens espien. Es espionatge polític i persecució. Jo he patit persecució al carrer, anant en cotxe, m'han esperat a la sortida de reunions. Hem fet política amb aquesta persecució constant, de manera insistent i de forma molt visible; els interessava que tu sabessis que t'estaven seguint. ¿Hem de continuar fent política encara que ens estiguin reprimint? Sí. I com? Depèn del context que es doni en l'agenda política, no pas pel que faci el govern espanyol en relació amb la repressió. La taula de diàleg no pot seguir com estava previst que seguís. Exigirem garanties i condicions perquè aquesta negociació es doni de la millor manera per obtenir els millors resultats.És el govern espanyol qui ha de moure fitxa: d'una banda, ha d'assumir responsabilitats polítiques -aclarir què ha passat- i, d'altra banda, dotar de garanties perquè el procés de negociació pugui seguir. No deixarem de fer res del que estiguem convençuts que hem de fer políticament pel fet de patir repressió. És una més de la repressió política que patim? Sí, és una més, però no deixarem de fer el que estem fent. Exigirem responsabilitat i que posin les condicions necessàries, i si no denunciarem que el govern espanyol no està a l'alçada, tampoc, de resoldre el conflicte polític mitjançant la negociació.- Hem d'acabar de parlar i veure què ha fet el govern espanyol i quines responsabilitats assumeixen i com es comporten. Tenim moltes idees. En tots els processos de negociació hi ha una fase prèvia, de converses prèvies abans que comenci pròpiament la negociació, que consisteix en posar sobre la taula les garanties i les condicions perquè es dugui a terme la negociació, que ara com ara encara no ha començat. Hi ha maneres de donar garanties, i se'n poden donar moltes. Hem vist com ha actuat el govern espanyol durant el procés d'independència: hi ha hagut informes prospectius, hi ha hagut persecució policial... Que assumeixin el compromís que això no passarà més, és un pas endavant. És suficient? Al final és una qüestió de confiança. La fase prèvia a la negociació també consisteix en construir confiança suficient.- Ja pràcticament no n'hi havia, i avui n'hi ha menys. Es tracta de discutir les garanties per generar un marc de confiança, i és el govern espanyol qui ha de demostrar com pensa garantir això. No és responsabilitat nostre, això que ha passat. Nosaltres no hem espiat el govern espanyol.- ERC està en fase d'exigir responsabilitats. Prendre una decisió avui per avui és difícil. No volem perdre la capacitat ni la condició de força d'exigir responsabilitats. M'agradaria aconseguir que el govern espanyol assumís la responsabilitat i posés garanties sobre la taula, i crec que ERC té força per fer això, perquè el govern espanyol no té una majoria alternativa al Congrés dels Diputats.- Quan tenim una oportunitat com la d'avui, en què clarament veiem qui és l'adversari polític, no ens hauríem de distreure en debats interns. Avui el que pertocava era posar la pressió al govern espanyol, que una vegada més ha demostrar que utilitzarà tots els mitjans perquè no ens en sortim. Quan tenim un contrast tan clar, no hauríem d'obrir el debat sobre l'estratègia política o sobre els debats que no hem resolt entre nosaltres. Hagués preferit que la comunicació d'avui hagués estat molt neta, posant el focus en el govern espanyol, l'Estat i la repressió que patim, enlloc d'exterioritzar els nostres debats interns.- Nosaltres els hem fet arribar que exigim responsabilitats i esperem una resposta. Estem a l'espera que es produeixin els primers contactes. De moment, hem escoltat les compareixences dels diferents ministres, però no és suficient.

