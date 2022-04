Es constitueix la comissió del Parlament Europeu que investiga Pegasus en ple «Catalangate»

La comissió deli altres programes d'espionatge es constitueix aquest dimarts en plena polèmica pel Catalangate. L'endemà que el grup d'experts en ciberseguretat Citizen Lab revelés que almenys 65 polítics independentistes i membres de la societat civil catalana van ser espiats amb el programa Pegasus, la nova comissió especial de l'Eurocambra celebrarà aquesta tarda la primera trobada per escoliir president i vicepresidents, així com per escoltar experts sobre l'ús de programari espia.El grup dels Verds/ALEper a una de les quatre vicepresidències. Riba va ser víctima de Pegasus l'octubre del 2019, quan ja era membre de l'Eurocambra, segons Citizen Lab. Entre els 38 membres de la comissió especial sobre Pegasus també hi ha l'expresident català i eurodiputat de Junts,, i l'exministre espanyol de Justícia i eurodiputat del PSOE,Si bé Puigdemont no apareix entre el llistat d'espiats publicat per Citizen Lab, sí que hi ha gent del seu entorn.La reunió de la comissió europarlamentària sobre Pegasusamb l'elecció d'un president i quatre vicepresidents. A continuació, compareixeran representants de Forbidden Stories, Citizen Lab i Amnistia Internacional per explicar les seves darreres investigacions sobre ciberespionatge.Arran de les primeres revelacions sobre el suposat ús del programari de vigilància Pegasus contra periodistes, polítics, diplomàtics, advocats, empresaris, actors de la societat civil,establir una nova comissió per investigar l'ús de Pegasus i altres programes espia de vigilància, i determinar si el seu ús ha infringit la legislació de la Unió Europea i els drets fonamentals. El Comitè té previst presentar un informe final d'aquí a un any.

