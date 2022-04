El «Catalangate» suma una nova polèmica entre el PSOE i Podem a la Moncloa

Suport a una comissió d'investigació al Congrés

Elva camí d'engruixir la carpeta de xocs al govern de coalició de la Moncloa. Mentre els socialistes se cenyeixen a la versió dels, que sostenen que el govern "sempre actua amb" i que no té "res a ocultar", des derecamen explicacions públiques dels ministres. La titular de Defensa ja ha dit que compareixerà per negar que l'executiu estigui darrere de cap espionatge , però més enllà de les explicacions, els principals dirigents del partit lila han reclamat unai quesi s'ha produït una actuació il·lícita per part de comandaments policials."El govern espanyol no té", ha reivindicat la ministra portaveu,. Una afirmació que ha estat replicada quasi a la mateixa hora per la portaveu del PSC al Parlament,. La consigna a les files socialistes és defensar que Espanya és un estat de dret on es defensen els drets fonamentals, una instrucció adreçada a fer front a l'estratègia internacional que han desplegat els líders independentistes afectats per denunciar el cas. De fet, els socialistes catalans han intentat treure ferro a l'assumpte assegurant que no és una informació nova que dirigents i activistes independentistes van ser espiats amb Pegasus i ha recordat que l'any 2018 també es van publicar informacions que explicaven que dirigents no independentistes havien estat espiats., ha demanat Romero.Per a, però, esclarir aquest cas d'espionatge és cabdal perquè posa en escac la qualitat democràtica de l'Estat, una afirmació que ha estat liderada per la cúpula de la formació lila i no, almenys per ara, per la vicepresidenta. De fet, el líder del grup al Congrés,, el portaveu,, i la diputada dels comuns, ja han assenyalat que si els fets s'han produït tal com s'ha publicat, Espanya "se sumaria a la trista llista de". Si bé reconeixen que es pot haver produït un espionatge massiu "sense el coneixement" dels ministres, afegeixen que és precisament això el que s'ha d'aclarir per "depurar responsabilitats".Fonts del partit lila apunten que l'origen del cas podria ser un contracte signat amb Pegasus durant el mandat dei que "podria haver-se allargat sota el mandat de". S'ha d'esclarir, assenyalen, si el contracte durava diversos anys o bé va ser renovat perquè fos vigent també en l'etapa del govern de coalició a la Moncloa. "Cal saber si agents de la Policia Nacional o de la Guàrdia Civil", insisteixen. De fet, recorden l'Operació Catalunya que es va posar en marxa mentre Fernández Díaz era ministre de la mà de comissaris com José Manuel Villarejo o la persecució que també va patir Podem. En les darreres hores,ha recordat diverses actuacions que ell mateix ha patit per instruccions que va donar el coronel de la Guàrdia Civilsense autorització judicial.i les proves prou consistents com per despatxar-ho tot amb un 'no ens consta'", ha dit Asens en declaracions Al Rojo Vivo. Més enllà de la compareixença de Robles al Congrés, Podem ja ha manifestat que donarà suport a unasi la demanen els grups independentistes. Caldrà veure què fa el PSOE si aquest escenari es produeix. Per ara, els socialistes no pretenen anar més enllà d'explicar públicament que el govern d'Espanya "no està darrere" de cap cas d'espionatge.De fet, l'escàndol pot fer trontollar també la relació del govern de coalició amb els socis d'investidura, una situació de la qual ja ha advertit Unides Podem, preocupat especialment per la temptació que pugui tenir el PSOE de teixir acords amb el PP d'en la recta final de la legislatura. "Aquest cas", ha reconegut Vidal conscient que per davant el govern té una agenda en la qual aspira afermar el suport de partits com ERC i Bildu en qüestions clau. El que no temen els socialistes és que el cas serveixi per unir de nou l'independentisme i que això acabi tenint un impacte en la voluntat de diàleg expressada pel presidenti ERC. "L'independentisme ja fa temps que està dividit i que té dificultats per governar. En tot cas, el que ens preocupa és que la situació els despisti de governar", ha deixat caure Romero.

